World of Warcraft: Shadowlands noch planmäßig

Die nächste große Erweiterung von World of Warcraft, World of Warcraft: Shadowlands, wurde auf der Blizzcon 2019 angekündigt. Ob der Publisher auch dieses Jahr eine Messe für Fans veranstalten kann, scheint angesichts der Pandemie äußerst ungewiss zu sein, doch die aktuellen Produkte von Activision Blizzard laufen davon unabhängig natürlich weiter. CEO J. Allen Brack bestätigte im Jahresabschlussbericht der Firma den Investoren, dass das nächste Kapitel für World of Warcraft weiterhin planmäßig entwickelt werde:

"Auf der Entwicklungsseite haben unsere Teams wirklich gute Arbeit geleistet, als sie vom Büro auf die Heimarbeit gewechselt sind. Wir konnten im letzten Monat ausgewählte Spieler in der geschlossenen Alpha von Shadowlands begrüßen und dank der harten Arbeit des Teams ist Shadowlands auf dem besten Weg, im vierten Quartal dieses Jahres zu starten."

Quelle: WCCTech.