Die achte Haupterweiterung von World of Warcraft wurde heute Abend auf der Gamescom-Eröffnungs-Show "Opening Night Live" mit einem Veröffentlichungsdatum versehen. Shadowlands, so heißt das neue Add-On, erscheint am 27. Oktober und setzt die Geschehnisse aus Battle for Azeroth fort. Gleichzeitig wurde die erste Folge der von Blizzard animierten Hintergrundgeschichte Afterlife präsentiert, in der wir mehr über Uthers Leben nach dem Tod erfahren.