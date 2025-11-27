World of Warcraft: Midnight startet im März

HQ

The Worldsoul Saga ist ein Drittel des Weges, um vollständig zu sein. World of Warcraft s The War Within Erweiterung erschien vor ein paar Jahren, mit Versprechen, dass ihr zwei weitere Erweiterungen folgen, bekannt als Midnight und The Last Titan. Wenn wir über die zweite Erweiterung dieser narrativen Trilogie sprechen, wissen wir jetzt genau, wann sie erscheinen wird.

Blizzard hat bestätigt, dass World of Warcraft: Midnight am 2. März 2026 um 23:00 GMT/00:00 MEZ (3. März) starten wird. Dies wurde in einem neuen Trailer zur Erweiterung enthüllt, der einen riesigen Konflikt andeutet, der Azeroth bis ins Mark erschüttern und die Grundlage für die große und abschließende letzte Phase dieser Saga legen wird.

Es wurde außerdem bekannt, dass der Vorkauf für diese Erweiterung bereits im Gange ist, was bedeutet, dass du dein Exemplar im Voraus ergattern kannst, um mit einer Sammlung von Leckereien belohnt zu werden, die du jetzt im Spiel verwenden kannst. Was das beinhaltet: Du bekommst Early Access zum Housing Update, das nächste Woche erscheint, plus Midnight -thematisierte Housing Dekoration, ein Voidlight Surger fliegendes Reittier, ein Enhanced Level 80 Character Boost Token, Transmog-Sets für die fliegenden Reittiere Lightwing und Voidwing Dragonhawk sowie die Doomfeathers und Hopeflutter Dragonhawk Haustiere, Extra Trader's Tender und außerdem 30 Tage World of Warcraft Spielzeit.

Was die verschiedenen Versionen von Midnight anbieten, schau hierhin, um mehr zu lesen. Und wenn wir The Last Titan erwarten, sehen Sie, was Blizzard gesagt hat, als wir sie genau das gefragt haben.