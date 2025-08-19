World of Warcraft: Midnight erhält seinen ersten beeindruckenden CG-Trailer

Blizzard versucht immer noch, eine kohärente Geschichte über drei separate Erweiterungen hinweg zu erzählen, und bei der Gamescom Opening Night Live haben sie Midnight enthüllt, das zweite Kapitel der Worldsoul-Saga.

Es ist "nur" ein CG-Trailer, aber es ist ein langer, wunderschöner, wie wir wissen, dass Blizzard normalerweise ziemlich gut darin ist, und dies ist keine Ausnahme.

Midnight führt eine ganze Reihe von transformativen Funktionen ein, wie z. B. Spieler-Housing, und wird irgendwann im Jahr 2026 erscheinen.

Außerdem findest du einen kurzen Gameplay-Trailer.

