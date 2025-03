World of Warcraft-Interview: Bilanz nach dem Undermine(d)-Update

HQ

HQ

Nach einem sehr erfolgreichen Start wurde World of Warcraft: The War Within nun um ein bedeutendes Update mit vielen neuen Inhalten erweitert. Diesmal geht es um Verbrechen... Ich meine... innovative Goblin-Kartelle und nicht zuletzt um den Overlord Gallywix und seine Versuche, alles zu kontrollieren, kombiniert mit dem Hauptantagonisten im aktuellen Warcraft -Universum - Xal'atath.

Dies geschieht durch die Einführung einer neuen unterirdischen Zone, Undermine, die plötzlich aus dem Nichts auftaucht, während diese riesige Stadt, Heimat der verschiedenen Goblin-Kartelle, eine Reihe neuer Herausforderungen, Quests, ein neues Fahrzeugsystem und Dungeons bietet.

Allerdings fällt es mir schwer zu verstehen, warum diese Zone instanziiert ist - und vor allem, warum sie unter Khaz Algar und nicht unter Kalimdor liegt. Aber Associate Game Director Morgan Day hat tatsächlich eine gute Erklärung gegeben, weshalb wir sie vollständig aufgenommen haben:

Werbung:

"Hinter den Kulissen passiert tatsächlich eine Menge lustiger technischer Dinge. Denn in WoW kann man nicht zwei Zonen übereinander bauen - so funktioniert unser Spiel nun mal seit 20 Jahren. Das ist eines der Dinge, wenn man an einem Spiel arbeitet, das 20 Jahre alt ist, dass es einige lustige Nuancen in der Engine und den Tools gibt. Aber wir sind ständig bestrebt, unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln, und die Möglichkeit, diese Erweiterung mit gestapelten Zonen zu bauen, ermöglicht unterhaltsame technologische Updates. Und das ist eines der Dinge, die nicht jeder bemerkt.

"Einige haben definitiv bemerkt, dass man, wenn man dort runterfliegt und sehr, sehr schnell fährt und wirklich gut im Skyriden ist, einen Ladebildschirm bekommt. Aber es ist sehr selten. Das ist also eine Art Werkzeug im Werkzeuggürtel, das das Team nutzen und aus dem es schöpfen kann, um voranzukommen. Aber wie ich schon sagte, wir versuchen immer, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu verwenden, und die Fantasie der unterirdischen Expansion ist etwas, das wir mit dieser Erfahrung aufgreifen wollten.

"Ich habe immer gekichert und gescherzt: Wenn man diese großen und epischen Zonen hat, wenn man die Erweiterung startet, hat man nicht wirklich die Möglichkeit, Platz zu schaffen. So funktioniert die Welt nicht. Es dauert lange, neue Landmassen zu bauen. Aber da es sich um eine unterirdische Erweiterung handelt, können wir einfach ein Loch in die Wand schlagen, wie wir es mit The Ringing Deeps getan haben. Es ist eigentlich ein erweiterter Raum innerhalb der Ringing Deeps.

"Wir haben nicht nur die Untermine zu erkunden, sondern es gibt auch einen ziemlich großen Raum in den Klingenden Tiefen, der sich geöffnet hat, weil die Goblins ein Loch in die Wand gebohrt haben. Und jetzt gibt es all diesen zusätzlichen Raum, den die Spieler erkunden und genießen können.

Werbung:

"Und wenn du schon mal da drin bist, bemerkst du vielleicht, dass es eine Menge Schwarzblut gibt und dass die Goblins einen groß angelegten Bergbaubetrieb eingerichtet haben, um eine Menge Schwarzblut zu farmen. Wir wissen, dass Xal'atath ein großes Interesse daran hat, und es wird auch dazu einige lustige Story-Updates geben.

"Ich kann nicht über zukünftige Updates sprechen, aber das war etwas, bei dem wir eine Menge lustiger neuer Technologien entwickelt haben, um uns auf diese Fantasie einzulassen, und wir werden sehen, wohin uns das führt."

Technisch macht es Sinn, aber die Stimmung macht nicht immer Sinn. Ich verstehe nicht ganz, warum die musikalische Untermalung in der Zone an einen Film Noir der 1930er Jahre erinnert, mit dichter Detektivatmosphäre - mit tief depressiver Jazzmusik und einer großen Zuneigung zu einem Saxophonisten, der gerade seinen Ehepartner, seinen Job und seinen Hund verloren hat. Das Thema sind kriminelle Kartelle mit einer starken Vorliebe für Sprengstoff und Benzin, und die Stimmung sollte das etwas besser widerspiegeln. Die Musik ist jedoch wirklich gut und die Aufnahmequalität ist erstaunlich hoch.

Wir haben uns mit dem Team unterhalten und gefragt, warum es bisher kein Goblin-Thema gab, zumal es so ein integraler Bestandteil des Universums ist. Dazu sagte Day:

"Das ist eine lustige Frage. Wie du bereits erwähnt hast, ist die Existenz von Undermine schon seit geraumer Zeit bekannt. Wir haben in Kezan im Cataclysm-Update ziemlich viel darüber gesprochen. Aber letztendlich sind wir immer darauf bedacht, die Fantasie und die Geschichte der Erweiterung zu erfüllen. Und von Anfang an, als wir über "The War Within" sprachen, wussten wir genau, dass wir zu "Undermine" gehen wollten. Es war so, als hätten wir eine Erweiterung, die hauptsächlich in einer unterirdischen Umgebung spielt. Wenn wir dieses Mal nicht zu Undermine gehen, wann werden wir es dann tun?

"Wir waren also sehr aufgeregt, diesen Ort zu besuchen und zu sehen, wie der Goblin und Xal'atath zusammen wirken. Und wenn man sich einige unserer bestehenden Zonen ansieht, wie z.B. The Ringing Deeps, ist es kein Zufall, dass es in dieser Zone diesen sporadischen Goblin-Einfluss gibt. Wir wussten genau, dass dies der Ort war, an den wir die Geschichte in zukünftigen Updates bringen wollten, was wir endlich tun können.

"Letztendlich geht es darum, die Fantasie und die richtige Geschichte zu finden, um diese Ideen zu verfolgen. Wir haben das Glück, dass das Warcraft-Universum eine so reichhaltige Geschichte ist, die wir besuchen konnten. Und die richtige Gelegenheit zu finden, damit sie in der Geschichte Sinn ergibt, ist unser erstes Ziel. Und das war der richtige Zeitpunkt."

Mit einer neuen Zone gibt es auch die Möglichkeit, mehr Valorstones zu verdienen, mit denen du deine Ausrüstung aufwerten kannst. Wenn du einen alternativen Charakter hast, gibt es eine große Anzahl großartiger Quests, die dich auf die Überholspur zu neuer Ausrüstung schicken. Es geht ziemlich schnell und es ist schön, nicht einen Monat damit verbringen zu müssen, Waffen und Rüstungen zu aktualisieren. Dies kann erreicht werden, indem du verschiedene freundliche Mobs in der Stadt findest oder hoffst, dass sich in einer der 16 gut versteckten Schatztruhen etwas Gutes befindet.

Die Kartelle sind dazu da, dass man sich bei den einen einschmeicheln und bei den anderen ablehnen kann. Keine Sorge, es gibt Mechanismen, um sie alle zu erreichen, und einige Quests beinhalten zwielichtige Missionen, in denen du die Schergen anderer Kartelle fotografieren und töten musst. World of Warcraft hat ein ziemlich umfangreiches Rufsystem mit jeder Fraktion im Spiel, und es wäre schön gewesen, wenn die 8.000 Quests, die man in den ersten Jahren des Bestehens des Spiels für verschiedene Goblins gemacht hat und bei denen man ehrfürchtig war, übernommen worden wären. Es mutet etwas seltsam an, noch einmal "Rep Grind" für das gleiche Kartell machen zu müssen.

Es gibt offiziell vier Kartelle, auf die du zugreifen kannst, wenn du deine Rotation in der Stadt beginnst, aber wer weiß - vielleicht versteckt sich noch ein weiteres. Neben Updates für das Delve -System - kleine Dungeons, in denen man einen NPC-Helfer und ein Set-Thema hat, das auf vielen Levels gespielt werden kann - was sehr viel Spaß macht, gibt es auch einen allgemeinen Raid: Liberation of Undermine, mit zugehörigen Raid-Tier-Sets. Vor allem für Death Knight, Shaman und Rogue gibt es viel zu genießen, aber der einzigartige visuelle Stil wird nicht jedermanns Sache sein.

Darüber hinaus gibt es eine beeindruckende Menge an neuen Möglichkeiten, verschiedene Ressourcen zu verdienen. Wenn du dich an die alten Zeiten erinnerst, in denen du jeden Tag die gleichen fünf Quests erledigen musstest, ist dies ein definitives Upgrade. Meine größte Angst ist jedoch, Müll sortieren zu müssen - das klingt lächerlich. Du kannst Bots bekommen, die dir helfen, aber auch Feinde spawnen, um dich abzulenken, was eine kleine zusätzliche Herausforderung darstellt.

Und dann ist da natürlich das, was der Sinn des Updates war, das D.R.I.V.E. -System (Dynamic and Revolutionary Improvements to Vehicular Experiences ). Hier sind Sie mit einem kräftigen benzinfressenden Auto mit einem großen Motor ausgestattet, der abgestimmt und optimiert werden kann. Es funktioniert jedoch eher wie dein Drache - du schaltest Dinge frei und wählst dann je nach Vorliebe zwischen verschiedenen Alternativen. Ich hätte erwartet, dass es ein bisschen wie mehr Need for Speed: Underground ist. Dass ich die Höchstgeschwindigkeit nicht erhöhen kann, ohne die Beschleunigung zu beeinflussen, stört mich etwas. Und ja, das Auto ist schneller als normale Halterungen, da fliegende Halterungen hier nicht funktionieren - was sich auch etwas gezwungen anfühlt - aber es ist ein lustiges Feature für diejenigen, die ihren eigenen Transport steuern möchten.

Alles in allem haben wir ein ziemlich solides Update für die regulären Spieler und vielleicht einen präsenteren und greifbareren Fokus für diejenigen, die keine Hardcore-Gamer sind. Ich persönlich habe zufällig einige Nebenquests mit Afur und dem Knights of the Round Table gefunden, und ja, es sind Kobolde. Und ja, Blizzard ist aufs Ganze gegangen - sogar mit dem Schwert im Stein - und das ist die Art von Dingen, die solides Worldbuilding ausmachen.