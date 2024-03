World of Warcraft hat mehr als 7,25 Millionen Abonnenten

HQ

Wie üblich bot die Game Developers Conference jede Menge Podiumsdiskussionen, Präsentationen und Keynotes, und einer der vielen Entwickler, die daran teilnahmen, war Blizzard. Unter anderem gab es hinter verschlossenen Türen eine Präsentation über den Status von World of Warcraft - und es stellte sich heraus, dass es so beliebt ist wie schon lange nicht mehr.

In einem Thread auf Resetera findet man die verwendeten Folien, die unter anderem verraten, dass World of Warcraft aktuell 7,25 Millionen monatliche Abonnenten mit steigender Tendenz hat und so beliebt ist wie schon lange nicht mehr. Wir erfahren auch, dass die Einführung von World of Warcraft: Classic immens beliebt war und alle Erwartungen übertraf und die Zahl der Abonnenten auf über acht Millionen erhöhte.

Eine andere Sache, die enthüllt wurde, ist, dass World of Warcraft: Shadowlands eine ganze Reihe von Spielern enttäuscht hat, aber dass Blizzard Engagement für mehr Transparenz und einen besseren Dialog mit der Community letztendlich dazu geführt hat, dass sie das Vertrauen zurückgewonnen haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie nicht erwarten sollten, dass World of Warcraft für eine lange Zeit verschwinden wird, im Gegenteil, es scheint etwas zu sein, in das wir in Zukunft mehr Investitionen sehen werden.