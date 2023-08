World of Warcraft Hardcore-Sabateur verursacht dauerhaften Tod von 36 Spielern

HQ

Obwohl die neueste Erweiterung von World of Warcraft, Dragonflight, von Kritikern und Spielern gleichermaßen gut aufgenommen wurde, bevorzugen viele immer noch das klassische WoW in Form von Wrath of the Lich King Classic oder World of Warcraft Classic (Vanilla). Letzteres gibt es schon so viele Jahre, dass die Leute den Inhalt in- und auswendig kennen, so dass Leute auf verschiedenen privaten Servern mit Konzepten experimentiert haben, um das Erlebnis frischer zu machen. Eines der Konzepte, das die Spielerbasis wirklich im Sturm eroberte, war das Konzept eines Hardcore-Modus, in dem man nur ein Leben hat und sein Charakter gelöscht wird, wenn man stirbt. Tatsächlich wurde das Konzept so beliebt, dass Blizzard am 24. August eine offizielle Version von Hardcore Classic veröffentlichte.

Das ursprüngliche World of Warcraft mit seiner alten Designphilosophie und dem langsamen, methodischen Gameplay ist ein zeitaufwändiges Unterfangen. Es dauert lange, lange Zeit, um das höchste Niveau zu erreichen, auf dem viele der interessantesten Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Da man nur ein Leben hat, wird die ganze Erfahrung extrem nervenaufreibend, da niemand so viele Arbeitsstunden opfern möchte. Daraus ist das Konzept des "Griefing" entstanden, bei dem Spieler absichtlich den Tod anderer Spieler verursachen - und damit Hunderte von Stunden verschwendeter Spielzeit.

Jetzt hat ein Spieler namens Tinyviolin dieses Konzept auf eine ganz neue Ebene gehoben. Er schloss sich einem Clan von Spielern an, die sich etwa ein Jahr lang darauf vorbereitet hatten, den Endboss im letzten Raid des Spiels zu töten. Und am Ende rannten sie in die Festung des Schreckens, um den Boss zu besiegen. Doch Tinyviolin hatte andere Pläne. Während eines anderen Bosskampfes namens Die vier Reiter war es Tinyviolins Aufgabe als Tank, einen der vier Reiter in eine Ecke zu führen und ihn zu beschäftigen, aber stattdessen führte er die Todesmaschine in die Mitte der Gruppe. Das Ergebnis waren katastrophale Debuffs, die zum dauerhaften Tod von 36 Spielern führten.

Sie können die Katastrophe und die Reaktionen unten sehen:

