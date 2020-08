World of Warcraft erhält eine Zeichentrickserie namens Afterlife

Blizzard ist dafür bekannt, einige großartige Spiele zu machen, aber die Kurzfilme, die wir in ihren Projekten sehen, sind ebenfalls sehr beeindruckend. World of Warcraft, Overwatch, Diablo - Szenen aus all diesen Games wurden bereits vom US-Entwickler in mitreißenden CGI-Sequenzen verarbeitet. Das hat viele Menschen von einem vollwertigen Film des Unternehmens träumen lassen und am Donnerstag bekommen wir etwas zu sehen, das diesem Wunsch schon ziemlich nahe kommen dürfte.

Das Unternehmen hat uns gestern auf eine auf World-of-Warcraft-basierende Zeichentrickserie namens Afterlife aufmerksam gemacht. Die erste Folge wird während der Gamescom-Eröffnung präsentiert, die am Donnerstag um 20 Uhr angesetzt ist. Zusätzlich zum folgenden Teaser-Trailer haben wir die folgende Zusammenfassung erhalten:

"So wie unsere Entscheidungen bestimmen, wer wir im Leben sind, bereiten sie auch den Weg vor, den wir im Jenseits beschreiten. Taucht in die vier Reiche der Schattenlande ein - Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth - und entdeckt, welche Reisen die Seelen unternehmen, wenn sie den ewigen Schleier durchschreiten."