World of Warcraft-Entwickler über The War Within: "Wir werden einige alte Favoriten sehen und treffen"

Wir sind nur noch etwas mehr als einen Monat davon entfernt, was der Anfang vom Ende von World of Warcraft sein könnte. "The War Within" wird den Grundstein für die Handlung legen, die das Schicksal von Azeroth für immer bestimmen wird, ebenso wie viele der Charaktere, die uns in den letzten 20 Jahren in Blizzards MMO begleitet haben.

Da so viele Meilensteine vor der Tür stehen, hatten wir die Gelegenheit, uns auf dem Blizzard Campus in Irvine, Kalifornien, wieder mit Maria Hamilton, Associate Design Director für World of Warcraft, und Jordan Powers, Lead Prop Artist, zu unterhalten. Es war ein angenehmes Gespräch, bei dem ich die Leidenschaft bezeugen kann, die dieses Franchise zwei Jahrzehnte später immer noch bei seinen Schöpfern weckt.

Und auch unter den Fans, wie mir, die nicht anders konnten, als Hamilton zu fragen, was die Zukunft für einige geliebte Charaktere bereithält, in direkter Anspielung auf die Eröffnungssequenz, die Anfang des Jahres mit dem Wiedersehen zwischen Thrall und Anduin präsentiert wurde. Ist es möglich, dass wir die Rückkehr einiger anderer bekannter Gesichter sehen werden, die in der Worldsoul-Saga an der Seitenlinie geblieben sind? So etwas wie ein Avengers-Event?

Hamilton antwortete: "Wir befinden uns im allerersten Teil einer dreiteiligen Saga. Und dies ist das erste Kapitel dieser Saga. Und so sehen wir einige Leute, die wir schon eine Weile nicht mehr gesehen haben.

Und ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass wir im Laufe der Saga weiterhin Menschen sehen werden, die wir schon eine Weile nicht mehr gesehen haben. Aber ich kann natürlich keine Einzelheiten nennen."

Es ist klar, dass die Leute hinter The War Within es geheim halten wollen, aber es ist auch unmöglich für sie, die Aufregung unter Kontrolle zu halten. Ihr könnt demnächst das exklusive Interview mit Gamereactor lesen, in dem wir uns neben der Geschichte auch mit dem Design der neuen Zonen, der Hinzufügung der Gewölbe und der Art und Weise befassen, wie die neue verbündete Rasse von Iren es geschafft hat, sich von der Oberflächenwelt von Azeroth isoliert zu halten.

Und zum Aufwärmen für die Veröffentlichung der Erweiterung am 26. August beginnt Der Pre-Patch von War Within am 23. Juli, wo wir die neue Benutzeroberfläche, Updates für den Klassentalentbaum und vieles mehr sehen können.