World of Warcraft: Dragonflight gibt den Fans alles, was sie wollen

"Hier beginnt das neue Zeitalter der Drachen", verkündet die Stimme von Alexstrasza im ersten Trailer zu Dragonflight, der neuen Erweiterung für World of Warcraft. Wie jedes gerade Jahr bietet uns das MMORPG von Activision Blizzard die Chance, uns in Azeroth auf ein neues Abenteuer zu begeben, um die Welt zum neunten Mal in Folge zu retten, diesmal auf dem Rücken eines Drachen. In den letzten Wochen haben wir viel Zeit damit verbracht, die Pre-Release-Beta zu testen, und obwohl viele der neuen Features interessant (und ich würde sagen, notwendig) sind, bleibt uns die gleiche alte Frage: Ist Dragonflight der frische Wind, den World of Warcraft braucht, oder ist es nur eine weitere stagnierende Erweiterung? Hier sind unsere Eindrücke von dem, was wir bisher gesehen haben.

Dieses Mal betreten wir die Dracheninseln, ein neues Gebiet, dessen Geschichte voller Anspielungen auf die klassischen Versionen des Spiels ist, während wir mit Alexstrasza, Nozdormu und Kalecgos reisen, einigen der Aspektdrachen, deren erster Auftritt im Spiel uns zurück zu Wrath of the Lich King führt. Wir alle wissen, wie sehr Blizzard Ingame-Referenzen liebt, daher ist es kein Zufall, dass die Classic-Version der Lich King-Erweiterung erst vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde. Der neue Kontinent umfasst vier "Ebenen"-Zonen: Die erwachenden Küsten, gefüllt mit Flüssen, Bergen und Elementarwesen; Ohn'Ahra Plains, Land der Zentauren; The Azure Span, inspiriert von der Dark Hills-Karte; und Thaldraszus, das Gebiet der Hauptstadt Valdrakken. Auf unserer Reise werden wir Zentauren, Stoßzähnen, Drachen helfen und sogar mit Chromie in die Zeit der Titanen reisen, um den Zeitfluss und das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. In diesem Sinne ist der Ruf mit den verschiedenen Teilen auf den Inseln von großer Bedeutung und wir werden in der Lage sein, große Belohnungen zu verdienen, wenn wir durch jede Zone fortschreiten. Alle diese Karten zeigen sehr hohe Berge, weit offene Landschaften und erforschbare Gebiete, die oft mit dem Fliegen erreicht werden.

Im Allgemeinen unterscheidet sich der Weg zu Level 70 nicht sehr von dem, was wir bereits in WoW kennen, da es kaum Neuerungen in der Art der Quests gibt, die wir abschließen müssen, um das maximale Level zu erreichen. Der bemerkenswerteste Aspekt in dieser Hinsicht ist, dass wir in einigen von ihnen die neue Dragon Rider-Funktion verwenden müssen, um unseren benutzerdefinierten Drake zu reiten und mit voller Geschwindigkeit durch die verschiedenen Karten zu fliegen. Darüber hinaus hat Blizzard ein Drachenrennen-Minispiel integriert, in dem wir Strecken durch verschiedene Gebiete fliegen können, um Belohnungen und Erfolge zu verdienen. Die Wahrheit ist, dass unser Drake auf dem neuen Kontinent eine große Rolle spielt, nicht nur um sich durch die weiten Ebenen und hohen Berge zu bewegen, sondern auch um Ressourcen wie Erze und Kräuter in Gebieten zu sammeln, die nur durch Fliegen erreicht werden können, oder drakonische Glyphen zu erhalten, mit denen Sie die Fähigkeiten dieses neuen Reittiers verbessern können. Zugegeben, diese neue Form des Fliegens macht zunächst Spaß, vor allem das Gefühl von Geschwindigkeit und die Manöver, die man in der Luft und bei der Landung machen kann. Sobald Sie jedoch den Dreh raus haben, ist es nur ein weiteres fliegendes Reittier, das sich schneller bewegen kann als der Rest. Es ist erwähnenswert, dass die Anpassung der vier verfügbaren Draken sehr umfangreich ist, und wir können auf das Rostrum of Transformation zugreifen, um den Schwanz, die Hörner, die Farbe und viele andere Optionen zu modifizieren, um das Aussehen unserer neuen Reittiere anzupassen.

Auf den Dracheninseln befindet sich auch The Forgotten Edge, die Startzone der neuen Klassenrasse, des Dracthyr Evoker. Wir haben diesen neuen Charakter getestet und er sieht lustig aus, obwohl er nicht zu viele innovative Dynamiken enthält. Die Bewegungen des Charakters brauchen zunächst etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen (es fühlt sich komisch an, einen Drachen zu steuern, der auf zwei Beinen läuft), aber sobald man das Gefühl für die Mechanik bekommt, hat es einige interessante Aspekte. Wir können zwischen zwei Talentspezialisierungen wählen: Verwüstung, der Schadenszweig, und Bewahrung, die sich auf Heilung und Verbündetenunterstützung konzentriert. Beide verwenden Magie als Hauptelement, aber Sie können Ihre Feinde auch in die Luft schießen und im wahren Dämonenjäger-Stil durch den Himmel gleiten. Die Verwendung von Power-Ups ist ebenfalls wichtig, oder mit anderen Worten, Fähigkeiten, bei denen wir einen Balken für einen bestimmten Zeitraum aufladen und wenn sie freigegeben werden, werden sie stärker, je länger wir sie aufladen. Darüber hinaus können wir unsere drakonische Form nutzen, um mit voller Geschwindigkeit zu fliegen, als ob wir einen Drachen reiten würden. Glauben Sie mir, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Augen schmerzen, verwenden Sie keine fliegenden Reittiere in drakonischer Form. Ich empfehle stattdessen die humanoide Form, da der Anblick eines Drachen mit Flügeln auf einem Proto-Drake ein bisschen ein... eigenartiges Gefühl. Auf der anderen Seite ist das Startgebiet, The Forgotten Edge, nicht nur visuell atemberaubend, mit weiten Landschaften voller aller Arten von Kreaturen, sondern hat auch eine sehr unterhaltsame Geschichte und Questkette. Wie bei den Pandaren können wir nach Abschluss der ersten Kette wählen, ob wir uns der Horde oder der Allianz anschließen möchten.

Ein weiteres interessantes Update ist das überarbeitete Talentsystem. Die neuen Talentbäume lehnen sich an die klassischeren Versionen des Spiels an und bieten ein Gefühl des Fortschritts, das mehr der Dynamik des Spiels entspricht und jedem Talentpunkt, den wir ausgeben, einen Mehrwert verleiht. Vorbei ist das System früherer Erweiterungen, bei denen wir alle 5, 10 oder 15 Level ein Talent auswählen konnten und wenig Tiefe hatten (danke, Blizzard). Mit diesem neuen Update werden wir einen Klassenzweig und einen Spezialisierungszweig haben, der eine Welt voller Möglichkeiten und neuer Builds eröffnet, die noch entdeckt werden müssen. Zum Beispiel kann ein Frostmagier Punkte im Zaubererzweig ausgeben, um auf Feuerfähigkeiten wie Drachenatem oder Explosionswelle zuzugreifen, ohne Punkte in seinem Spezialisierungszweig (in diesem Fall Frost) zu verlieren. Dies ist eine wesentliche Änderung des Gameplays und der Klassenbalance, die wir bisher hatten, und erhöht auch den Wert der Entscheidungen, die wir treffen.

Das Talentsystem ist jedoch nicht das einzige überarbeitete Feature der neuen Erweiterung. Achtzehn Jahre später hat Blizzard endlich beschlossen, das langwierige Berufssystem und die veraltete, veraltete Benutzeroberfläche zu überarbeiten. Mit dem neuen Berufsmodell werden wir zu echten Handwerkern, und innerhalb jedes Berufs können wir uns darauf spezialisieren, bessere Rezepte herzustellen oder bessere Ressourcen durch ein Fortschrittssystem zu sammeln, in dem wir entscheiden, welche Art von Handwerker wir sein wollen. Zum Beispiel können sich Bergleute auf das Sammeln von Severit (einem neuen Mineral) spezialisieren, um mehr Beute zu erhalten, wenn wir eine Lagerstätte dieser Art von Mineral abbauen. Ein weiteres neues Feature ist die Aufnahme eines Handwerksauftragssystems, mit dem wir andere Spieler bitten können, Gegenstände herzustellen, zu denen wir keinen Zugang haben, oder unsere einzigartigsten Rezepte anzubieten. Wir müssen sehen, wie sich das System entwickelt, aber nach dem, was wir gesehen haben, scheint es, dass Berufe eine wichtigere Rolle im Spiel spielen werden, und das ist zu begrüßen.

Was die Schnittstelle betrifft, obwohl es sich um eine dringend benötigte Implementierung handelt, kam sie zu spät, und sie mussten nicht auf eine neue Erweiterung warten, um sie zu implementieren, da es sich anfühlt, als würden sie es nur tun, um es als etwas exklusives für Dragonflight zu verkaufen. Der Bearbeitungsmodus ist in Ordnung und ermöglicht es Ihnen, alle Elemente auf dem Bildschirm nach Ihren Wünschen zu verschieben, was wir seit fast 18 Jahren des Bestehens des Spiels durch Add-ons tun. Ich bezweifle jedoch, dass Spieler, die bereits an die Verwendung von Add-ons wie Barkeeper oder ElvUI gewöhnt sind, das neue Interface von Blizzard zu diesem Zeitpunkt nutzen werden. Alles in allem ist es eine notwendige Veränderung, die aber nicht als exklusiv beworben werden sollte.

Nachdem wir die meisten neuen Funktionen von Dragonflight getestet haben, ist es wahr, dass viele von ihnen das verbessern, was wir bisher gesehen haben (besonders nach Battle for Azeroth und Shadowlands). Es ist klar, dass Blizzard die Erfahrung der Classic-Versionen zur Kenntnis genommen hat, insbesondere wenn es um das Talentsystem geht und versucht, den Ressourcen der Welt durch Berufe einen Wert zu verleihen. Wir müssen jedoch sehen, ob diese neuen Inhalte nicht über die Monate stagnieren und sehen, ob wir eine ganze Erweiterung genießen können, ohne das Spiel alle paar Monate einstellen zu müssen, bis etwas Neues veröffentlicht wird. Die neue Dragon Rider-Flugfunktion macht Spaß und das Gefühl der Geschwindigkeit beim Reiten eines Drakes ist nett, aber es ist nichts, was das Spiel dramatisch verändert. Wenn Blizzard auf das Feedback der Community hört und sich der Endgame-Inhalt nicht wiederholt, besteht die Hoffnung, dass Dragonflight eine sehr gute Erweiterung wird.