World of Warcraft: Dragonflight entführt die Spieler in Yseras Reich

World of Warcraft: Dragonflight wird die Spieler nächsten Monat den Emerald Dream betreten lassen. Wie in einem neuen Twitter/X-Post des MMOs beschrieben, erhalten die Spieler mit dem Update "Guardians of the Dream" eine neue Zone, einen neuen Schlachtzug, eine neue PvP-Saison und mehr.

Der Raid ist auch mit dem Smaragdgrünen Traum verbunden und heißt The Dream's Hope. Im Grunde ist der Smaragdgrüne Traum wie eine andere Version der Welt in World of Warcraft, in der es nicht den Hauch einer Veränderung durch intelligente Wesen gibt. Es ist, als ob unsere Erde einfach so bliebe, wie sie ist, ohne menschliche Eingriffe.

Das Update soll am 7. November live gehen, während der Raid eine Woche später, am 14., eingeführt wird, wenn die dritte Saison von World of Warcraft: Dragonflight beginnt.