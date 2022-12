World of Warcraft: Dragonflight

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass World of Warcraft nach 18 Jahren einer Erneuerung bedarf. Während die Spiel-Engine, Grafik und Mechanik kontinuierliche Updates erhalten haben, wird die Geschichte selbst immer schwieriger zu verfolgen, und aus diesem Grund betrachteten viele die neueste Erweiterung, Shadowlands, als etwas gescheitert.

Glücklicherweise kehrt Blizzard mit Dragonflight zu dem zurück, was sie am besten können: Weltenbau und geerdete Erzählungen, die das Spiel zugänglich und aufregend erscheinen lassen.

Während sich Shadowlands auf Tod, Zerstörung und das Leben nach dem Tod mit all den grandiosen philosophischen Themen konzentrierte, die dies mit sich bringt, ist Dragonflight das genaue Gegenteil. Hier stehen das Leben, die pure Lebensfreude, Optimismus und die Bereitschaft, eine bessere Welt für unsere... gell... Die Kinder der Drachen. Natürlich gibt es immer noch Raum für Komplexität, Trauer und Erinnerungen. Die Quest "Stay for a While" regte besonders zum Nachdenken an, wie sie mit dem sogenannten "absoluten Bösen" umging.

In Dragonflight reisen wir zum Geburtsort der Drachen Azeroths, die die Zeit und das Leben selbst bewachen. Nach mehreren Erweiterungen in anderen Teilen des Universums ist es eigentlich ziemlich beruhigend, nach Hause zurückzukehren - und diesmal hoffentlich für immer.

Ich werde euch empfehlen, euer Durchspielen als neue Drachtyr-Rasse und ihre Evoker-Klasse zu beginnen. Es dauert nur ein paar Stunden, um durch ihr Startgebiet zu spielen, und es bietet ein viel besseres Setup für die Geschichte, verglichen mit dem, was man mit den anderen Rassen bekommt. Es ist eine sogenannte Klassen-/Rassenkombination, also kannst du die Klasse nicht mit anderen Rassen spielen, und die Drachtyr können nur als Evoker spielen. Es ist auch eine klassische Heldenklasse, was bedeutet, dass du auf Stufe 58 beginnst und wie jede andere Rasse, die neutral beginnt, später die Chance hast, entweder der Horde oder der Allianz beizutreten. Allerdings wurden viele andere bisher unmögliche Rassen- und Klassenkombinationen für andere Rassen freigeschaltet. Es macht Sinn in Bezug auf Spaß, aber vielleicht nicht in Bezug auf den Weltenbau, da ein vier Meter großer Bulle mit einem Gewicht von 800 Kilogramm wahrscheinlich nicht der flinkeste Schurke ist.

Die Drachtyr befinden sich in einer der fünf Zonen, die ihr auf den Dracheninseln findet - aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob sie auf andere Weise zugänglich sind. Wie wir es von anderen Erweiterungen gewohnt sind, gibt es eine zentrale Stadt, die als neutrale Drehscheibe fungiert, auf die alle Spieler zugreifen können. Anfangs scheint es ein ziemlich riesiges Gebiet zu sein, aber Sie schalten schnell Drachen frei, und diese Bestien können in kürzester Zeit große Entfernungen zurücklegen, da sie viel schneller sind als Ihre üblichen fliegenden Reittiere. Auf der anderen Seite erfordern sie Timing und schnelle Reaktionen, wenn Sie etwas Wertvolles in der Ferne entdecken. Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Pflanzen oder Eisenerz zu sammeln, ist dies nicht das einfachste Navigationsmittel. Es gibt jedoch Gerüchte, dass konventionellere fliegende Reittiere "später" freigeschaltet werden.

Es ist vielleicht nicht die Erweiterung selbst, sondern mehr die verschiedenen Updates und Änderungen, die damit einhergehen, die die größten Spuren im Spiel hinterlassen werden. Eines der Features ist eine jetzt zu 100% anpassbare Benutzeroberfläche, ähnlich dem, was Star Wars: The Old Republic vor zehn Jahren eingeführt hat. Ein anderes ist ein viel spezialisierteres Crafting-System mit der gleichen Komplexität und den gleichen Optionen, die wir von modernen MMOs gewohnt sind. Mit anderen Worten, die interne Struktur des Hauptspiels selbst hat ein signifikantes Update erhalten. Die Änderungen... ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich bin hin- und hergerissen - drei horizontale Aktionsleisten fühlen sich etwas überladen an, aber auf der anderen Seite erleichtert es die Verwendung von Funktionen, die nicht einem bestimmten Hotkey zugeordnet sind. Es ist jedoch schwer, die grafische Politur zu bemängeln, und eine einfache Sache wie Symbole mit höherer Auflösung lässt das Spiel viel zeitgemäßer wirken.

Der Fähigkeitenbaum wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet und ist jetzt überschaubarer. Es gibt viele interessante Fähigkeiten zur Auswahl, aber da Fertigkeitspunkte jetzt für verschiedene Zweige ausgegeben werden müssen, die jeweils zu einer separaten Spezialisierung gehören, fühlt es sich manchmal so an, als hätte ich weniger Optionen als zuvor. Es ist wahrscheinlich um des Ausgleichs willen, aber trotzdem.

Auf der anderen Seite bleibt die Quest größtenteils die gleiche. Einige sind gut, einige sind anständig und einige sind geradezu langweilig. Aber es motiviert selbst für die sinnlosesten Fetch-Quests, dass das Spiel den Bösewicht der Erweiterung früh einführt und die Geschichte im Allgemeinen auf eine aufregende, wenn auch ziemlich vorhersehbare Weise aufbaut.

Dungeons sind zwar gut gemacht, aber auch denen in Shadowlands ziemlich ähnlich. Sie bieten viele interessante Variationen bekannter Mechaniken und jede hat ein solides Thema und Design. Ich wünschte nur, sie hätten irgendwie vergessen, AOE-Spawns in Bosskämpfen hinzuzufügen, was sich beim Spielen von Nahkampf-DPS immer noch als ziemlich lästig erweist.

Ich war einer von denen, die sowohl die Scherbenwelt als auch Pandaria ziemlich aufregend und unterhaltsam fanden, und ich denke genauso über Dragonflight. Die Art und Weise, wie die Geschichte vermittelt wird, oft durch Nebencharaktere, lässt die Spielwelt viel bodenständiger und glaubwürdiger wirken - ein tatsächlicher Ort, den Sie erkunden und bewohnen möchten, anstatt eine zufällige Sammlung von Quests und Aktivitäten. Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, und obwohl ich mich noch an viele der Veränderungen gewöhnen muss, fühle ich mich in der Welt von Dragonflight bereits zu Hause.