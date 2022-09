World of Warcraft: Drachenflug kommt im November an

HQ

Blizzard Entertainment hat angekündigt, wann genau die neueste Erweiterung in World of Warcraft erscheinen wird. Bekannt als World of Warcraft: Dragonflight, wird uns gesagt, dass das nächste Kapitel des Spiels am 28. November (29. November für jeden in Europa) debütieren wird.

Als Teil dieser Ankündigung ist ein neuer Trailer für die Erweiterung eingetroffen, und wir haben auch eine Startzeitkarte erhalten, die besagt, dass Dragonflight am 28. November um 23:00 Uhr GMT und am 29. November um 00:00 Uhr MESZ debütieren wird.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die erste Staffel von Dragonflight am 12. Dezember beginnen wird, wobei auch ein neuer Raid im Spiel eintreffen wird.

