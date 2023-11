World of Warcraft: Die Worldsoul-Saga erklärt

HQ

Da das 20-jährige Jubiläum von World of Warcraft nächstes Jahr ansteht und 2023 die erste BlizzCon seit langer Zeit ist, haben die Fans sicherlich viel von der diesjährigen Begrüßungszeremonie erwartet, und insbesondere WoW hatte viel zu bieten.

Als Christ Metzen die Bühne betrat, schien es, als würde das Dach hoch in den Himmel von Anaheim fliegen, und dann, während er sprach - mit der eifrigen Menge wie Kitt in seinen Händen - erreichte der Lärm der Fans neue und unvorhergesehene Höhen. Drei Erweiterungen wurden uns enthüllt, die alle ein großes Event in World of Warcraft bilden werden, das als Worldsoul Saga bekannt ist. Aber wenn du Metzens Rede verpasst hast oder dich schon eine Weile nicht mehr in das MMO eingeloggt hast, könnte unklar sein, was das genau bedeutet. Keine Sorge, wir haben alles für Sie und werden unser Bestes tun, um zu erklären, was dies für die Zukunft von World of Warcraft bedeutet.

In Bezug auf die Erzählung fühlt sich dies sicherlich wie das größte Unterfangen an, das wir in World of Warcraft gesehen haben. Die Geschichte läuft seit fast 20 Jahren (30, wenn wir die Warcraft-Spiele selbst zählen), aber es hat sich nie wirklich so angefühlt, als hätte Blizzard auf diese eine, übergreifende Handlung abgezielt. Jede Erweiterung verpackt sich in ein hübsches kleines Paket, das bereit ist, die Welt mit dem Aufkommen einer neuen Bedrohung erneut ins Chaos zu stürzen. The War Within, die erste der drei Erweiterungen, die mit der Worldsoul Saga verbunden sind, fühlt sich zunächst wie eine dieser regulären Erweiterungen an. Wir werden neue Gebiete, neue Feinde und eine ganze Reihe neuer Mechaniken wie die Kriegerscharen bekommen, die es den Spielern endlich ermöglichen, ihren alternativen Charakteren das Gefühl zu geben, Teil desselben Trupps zu sein.

Wenn wir jedoch berücksichtigen, dass The War Within nur der erste Schritt in der Worldsoul Saga ist, fühlt es sich an, als würde Blizzard mit World of Warcraft in ein Endgame-ähnliches Event eintreten. Wie bereits auf der BlizzCon erwähnt, wird dies nicht das Ende von Azeroth oder des Warcraft-Universums sein, aber es ist ein endgültiger Punkt, an dem wir unsere 20 Jahre des Geschichtenerzählens beenden und uns etwas anderem zuwenden. Was das genau bedeutet, werden wir wahrscheinlich erst mit der dritten Erweiterung der Saga, The Last Titan, herausfinden. Ich sage, das scheint WoWs Äquivalent zu MCUs Avengers: Endgame zu sein, denn wie in der Begrüßungszeremonie enthüllt, werden wir uns endlich mit den größten Geheimnissen und Fragen befassen, die Fans haben, nachdem sie zwei Jahrzehnte lang World of Warcraft gespielt haben. Was haben die Titanen vor? Werden sich die Elfen jemals wieder vereinen? Was ist das für ein massives Schwert in der Erde? All diese Fragen und mehr werden in der Worldsoul Saga beantwortet, was bedeutet, dass wir zu gegebener Zeit einen ordentlichen Bogen sehen werden, der um die meisten der großen Geheimnisse der Welt gewickelt ist.

Trotz der schönen Zwischensequenzen und des Fokus auf die Geschichte von Azeroth wird die Worldsoul Saga auch viele neue Features für die Spieler mit sich bringen. In Dragonflight kehren in The War Within überarbeitete Kernmechaniken wie Talentbäume, Stufenaufstieg und mehr zurück. Es gibt auch die bereits erwähnten Kriegerscharen sowie neue Heldenmeisterschaften, verbündete Völker und eine ganze Reihe anderer Features, die die Fans bei ihrer Ankündigung in den Wahnsinn getrieben haben. All dies kommt übrigens gerade in The War Within, also können wir uns vorstellen, dass es mit jeder neuen Erweiterung in dieser Dreiergruppe auch einige zusätzliche Funktionen geben wird, die die Fans begeistern, die seit den frühen Tagen gespielt haben.

Aber was ist mit den neueren Lüftern? Oder solche, die für eine Weile abgefallen sind? Nun, es scheint, als ob dies ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Man muss kein World of Warcraft-Historiker sein, um zu wissen, was vor sich geht, und auf jeden Fall tritt die Geschichte im regulären Spiel oft etwas in den Hintergrund, obwohl Blizzard seine Filmsequenzen unglaublich aussehen lässt. Wenn ihr wisst, wer Thrall, Anduin, Alleria und Xal'atath sind, werdet ihr in der Lage sein, die Details dieser Charaktere und die Reisen, die sie unternommen haben, zu schätzen, aber selbst wenn ihr brandneu seid, sieht es so aus, als ob dies als ein unbeschriebenes Blatt angesehen wird. Der Kampf um die Welt hat gerade erst begonnen, und sowohl die Alliance als auch die Horde brauchen alle auf ihrer Seite, um ihn zu gewinnen.

Obwohl diese Erweiterungen alle Teil derselben Geschichte sein werden, werden sie nicht unbedingt die gleichen Inhalte bieten. Zum Beispiel geht The War Within tief in den Untergrund und lässt uns gegen die Nerubianer kämpfen und die irdischen Zwerge treffen. Wenn wir uns von der Insel Dorn aus auf den Weg machen, werden wir die Welt sehen wie nie zuvor, aber sobald dieser Teil der Saga vorbei ist, kehren wir in die alte Welt zurück, nach Quel'Thalas, wo wir die Elfen wieder vereinen und versuchen werden, die Mächte der Leere davon abzuhalten, Azeroth ein Ende zu bereiten. Wenn man bedenkt, dass wir nach Midnight eine weitere Erweiterung haben, scheint es, dass wir bei diesem Unterfangen scheitern werden, und wir werden dann die große Verschwörung der Welt in The Last Titan entdecken und nach Nordend zurückkehren, um die Rückkehr der Gestalter von Azeroth zu sehen.

Wenn ihr ein anhaltendes Interesse an World of Warcraft hattet, euch aber noch nicht entschieden habt, ob es sich lohnt, wieder einzusteigen. Jetzt ist es an der Zeit, denn es fühlt sich an, als würde Blizzard dem MMO den Adrenalinschub geben, den es seit Jahren braucht. Aber wenn Sie ein absoluter Neuling in World of Warcraft sind, ist es erwähnenswert, dass das Spiel kein episches Third-Person-RPG ist. Wenn dich die Überlieferung und Fantasie der Welt interessiert, aber Raids, Herumlaufen und so viele Quests wie möglich nicht machen, dann könnte es sein, dass nicht einmal das epische Worldsoul Saga deine Aufmerksamkeit fesseln kann.