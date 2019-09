World of Warcraft: Classic

World of Warcraft ist heute ein anderes Spiel, als in 2004. Durch ständige Updates, Erweiterungen, veränderte Spielmechaniken und überholte Spielstrukturen hat sich in World of Warcraft vieles geändert. Diese Updates und Erweiterungen haben das Spiel definitiv interessant gehalten, World of Warcraft trägt den Titel für das beliebteste MMORPG der Welt schließlich nicht ohne guten Grund bis heute. Trotz und gerade wegen der Neuerungen gab es jedoch immer schon Spieler, die sich nach den alten Tagen zurücksehnten. Diese Spieler starteten ihre eigenen, nicht autorisierten Server mit älteren Spielversionen, bekannt als Vanilla-WoW. 2016 hat Blizzard damit begonnen, diese Server herunterzufahren, um 2017 anzukündigen, dass eine offizielle Version des klassischen World of Warcraft veröffentlicht wird. Das soll für aktive Abonnenten völlig kostenlos sein und seit letzter Woche ist es erhältlich.

Bei der Veröffentlichung von WoW: Classic gab es unglaublich lange Warteschlangen, einige Spieler haben mehrere Stunden warten müssen, bevor sie spielen konnten. Der nostalgische Rückschritt in die frühen Anfänge von World of Warcraft begann dort in gewisser Hinsicht, da volle Server von Anfang an ein Problem des MMOs waren. Blizzard hat seitdem weitere Server dazu geschaltet und Lösungsmaßnahmen ausprobiert, doch die Spieler mussten trotzdem erst einmal lange bangen und warten. Nachdem man diese Phase erst einmal durchstanden hatte, wartet Azeroth wie es damals war darauf, dass wir es (erneut) erkunden. Wie schon im Jahr 2006, als Patch 1.12 (bekannt als "Drums of War") live war.

You watching Werben

Haushaltet mit eurem Geld, um euch frühzeitig ein Mount zu kaufen.

Das Kernspiel von WoW ist seit 2004 relativ unverändert: In der Welt von Azeroth gibt es zwei verschiedene Fraktionen (Horde und Allianz), die sich nicht so sehr mögen (PvP). Man steigt auf, lernt neue Fähigkeiten und Talente, bekommt neue Ausrüstung und kann schließlich an einem Raid teilnehmen und noch viel größere Bedrohungen (PvE) bekämpfen. Das Spiel zwischen diesen Schritten hat sich seit damals jedoch erheblich verändert.

Falls ihr mit der aktuellen Live-Version von World of Warcraft: Battle for Azeroth vertraut seid, werden die Unterschiede zwischen "damals und heute" bereits in der Charaktererstellung auffallen: Die Anzahl der spielbaren Rassen wurde von jeder Fraktion auf die ursprünglichen vier reduziert. Zwerge, Gnome, Menschen und Nachtelfen kämpfen auf Seiten der Allianz und Orks, Trolle, Tauren und Untote für die Horde. Ebenso wurden die Klassen von einem Dutzend auf neun zurückgeschoben, wobei die Paladine auf die Allianz und die Schamanen auf die Horde beschränkt sind. Das höchste Level, das ihr in Classic erreichen könnt, ist Level 60 - in Battle for Azeroth ist die Maximalstufe 120.

Die klassischen Talentbäume sind ebenfalls zurück und sie geben den Spielern bis zu 51 Punkte, die sie in vorhandene Fähigkeiten oder Statistiken (wie z. B. Waffenfertigkeiten) investieren können. Dadurch erhalten unsere Fertigkeiten neue Funktionen und entwickeln mitunter brandneue Talente. Es liegt an euch, wie ihr diese Punkte verteilt, ob ihr sie gleichmäßig investiert oder euch auf bestimmte Aspekte spezialisiert. Bevor ihr etwas Neues erlernt oder Änderungen vornehmt, muss man einen Klassenlehrer aufsuchen. Das bedeutet auch, dass wir wohl oder übel über die richtige Skillung nachdenken müssen, da Talente nicht mehr im Handumdrehen gewechselt werden können.

You watching Werben

Die Faszination hinter der Vanilla-Erfahrung von WoW liegt in der großen und zeitaufwändigen Herausforderung.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit bedeutet auch, dass die Karte erheblich kleiner ist, als in der Gegenwart. Kontinente, die erst später in das Spiel eingeführt wurden, sind noch nicht aufgetaucht. Azeroth hat (noch) nicht den Zorn des Lichkönigs gespürt oder wurde von Deathwing in den Ruin getrieben. Zu unserer großen Freude sind die ursprünglichen Länder mit den frühen Soundtracks ausgestattet worden. Die kleinere Karte bedeutet jedoch nicht, dass es auch einfacher ist, sich darauf fortzubewegen - tatsächlich ist jetzt absolut alles viel, viel, viel zeitaufwendiger. Im Laufe der Jahre hat Blizzard es den Spielern leichter gemacht, sich fortzubewegen und zeitintensive und repetitive Aufgaben verkürzt. In der Live-Version kann man relativ früh im Spiel ein billiges Reittier kaufen und es gibt viele Verbindungspunkte für Schnellreisen. World of Warcraft: Classic bietet keinen solchen Luxus und euer Charakter wird viel laufen müssen, weil die Option erst ab Level 40 verfügbar ist. Und selbst dann werdet ihr möglicherweise noch kein Exemplar kaufen können, da Mounts nicht billig sind! Apropos, schlechte finanzielle Entscheidungen sollten wir in Classic unbedingt vermeiden. In Battle for Azeroth ist es relativ einfach, Geld zu verdienen, doch in Classic ist das eine ganz andere Sache...

Man muss das Beste aus seiner Reisezeit machen, weil ihr euch nicht auf einen einfachen Transport verlassen könnt. WoW: Classic weist uns nicht auf Quest-Standorte hin, wie das in neueren Versionen des Spiels der Fall ist. Infolgedessen werdet ihr unweigerlich Orte und Aufträge verpassen oder öfter hin und herrennen müssen, als ihr vielleicht erwartet habt (wir können das nicht genug betonen; spart für ein Reittier). Wenn ihr in einem Dungeon sterbt setzt euch das Game nicht mehr zum Anfang der Instanz zurück. Das bedeutet - ihr erratet es sicher bereits - mehr Laufen. Viele Spieler geraten das erste Mal in Panik, wenn sie sich nicht daran erinnern können, wo der Eingang zur aktuellen Instanz lag...