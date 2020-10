World of Warcraft: Blizzard entfesselt Shadowlands später als geplant

Als uns Blizzard vor einem guten Monat verraten hat, dass das neue World-of-Warcraft-Add-On Shadowlands am 27. Oktober gestartet wird, war sich das Unternehmen doch sicherlich darüber im Klaren, dass nicht mehr viel Zeit für die Fertigstellung aller Arbeiten bleibt. Umso merkwürdiger wirkt es jetzt im Nachhinein, dass der Titel kurzfristig verschoben wurde.

Laut dem Entwicklerteam werde World of Warcraft: Shadowlands noch "in diesem Jahr" erscheinen, allerdings gibt es keinen genaueren Termin dafür. Das Team benötige mehr Zeit für eine letzte Optimierung, was insbesondere das Late-Game betrifft. Da es schwierig ist, einen Zeitplan für solche Arbeiten vorherzusagen, möchten sie uns vorerst lieber kein Datum mitteilen, bis alles richtig festgenagelt wurde.