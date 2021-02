World of Tanks verschanzt sich "in Kürze" auf Steam

You're watching Werben

Wargaming hat heute bekanntgegeben, dass sie ihren Free-to-Play-Shooter World of Tanks nun doch endlich auch Steam-Spielern zur Verfügung stellen werden. Das Game könnt ihr bereits auf dem PC erleben, doch bislang musste man den separaten Launcher von Wargaming.net herunterladen und das sehen einige dickköpfige Steam-Spieler als Todsünde an. Um dieses Publikum nun auch abzugreifen, geht der Publisher einen Schritt in Richtung Valve zu.

Ein erwartetes Veröffentlichungsdatum der Steam-Version wurde nicht bekanntgegeben, doch der Entwickler weist darauf hin, dass die zukünftigen Panzerfahrer auf alle aktuellen Spielinhalte zugreifen werden. Der Unterschied zur Wargaming-Version besteht also im Funktionsumfang, den Steam seinen Nutzern bietet (darunter Erfolge und der Community-Hub). In der Pressemitteilung ist zudem davon die Rede, dass alle PC-Nutzer ungeachtet ihrer Plattform zusammenspielen werden. Vom Epic Games Store oder einem anderen Online-Marktplatz für PC-Kunden ist nicht die Rede.