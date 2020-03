World of Tanks rollt ersten Battle Pass aus

World of Tanks hat sich dem Trend gebeugt und einen Saison Pass zur F2P-Schießbude hinzugefügt. Während der nächsten drei Monate haben die Spieler die Möglichkeit, Belohnungen und neue Ergänzungen freizuschalten, wenn sie viel spielen. Wargaming hat bestätigt, dass der Battle Pass kein Einzelfall bleiben wird. Das Modell soll in jeder neuen Saison zurückkehren, allerdings will das Studio nun erst einmal überprüfen, wie die Spieler überhaupt darauf anspringen.

Fans werden mit dem Battle Pass neue Items, Premium-Zeit, Credits, Anpassungselemente und andere Extras im Spiel verdienen können. Um auf all die Belohnungen zuzugreifen, muss euch mindestens ein Fahrzeug der Stufe VI oder höher zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zum Battle Pass findet ihr hier, bis zum 10. Juni läuft diese erste Startphase.