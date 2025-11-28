World of Tanks läutet die Feiertage ein, indem er Doctor Strange als Promi-Gast 2025 ankündigt

HQ

Es ist zu einer fantastischen Tradition geworden, bis Ende November zu warten und zu sehen, wen Wargaming als große Feiertagsberühmtheit für World of Tanks gesichert hat. Frühere Versionen umfassten eine Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, darunter Jason Statham im letzten Jahr und Vinnie Jones in den Vorjahren. Nun tritt das Thema der harten und robusten harten Actionhelden einen Schritt zurück, denn stattdessen wird das Event 2025 einen anspruchsvolleren Star einführen.

Es wurde bestätigt, dass Doctor Strange selbst, Benedict Cumberbatch, als Gaststar 2025 für World of Tanks Holiday Ops ausgewählt wurde. Der gefeierte Schauspieler wird die saisonale Aktivität anführen und " einen frischen Ansatz für Führung mitbringen – einen, der von Ruhe, Strategie und kluger Führung auf dem Schlachtfeld geprägt ist."

Holiday Ops 2026 beginnt am 5. Dezember und läuft bis zum 12. Januar. Es bietet ein Winterwunderland zum Erkunden, festliche Missionen zum Abschließen, Belohnungen zum Verdienen und Überraschungen zum Entpacken. Du kannst Cumberbatch sogar als Panzerkommandant freischalten, wobei der Schauspieler der Rolle sogar seine Stimme lieht.

Über seinen Beitritt zu World of Tanks sagte Cumberbatch: "Ich freue mich sehr, dieses Jahr Teil von World of Tanks ' Holiday Ops zu sein. Es ist ein Spiel, das Strategie, Teamarbeit und das Vorausdenken ein paar Schritte feiert. Ich habe es wirklich genossen, mit dem Team zusammenzuarbeiten und dieser Welt eine neue Note zu verleihen – zusammen mit etwas festlicher Stimmung. Ich wünsche allen Spielern eine fantastische Feiertagssaison."

Zu diesem Anlass wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, in dem Cumberbatch die Hauptrolle spielt. Sie können es unten vollständig sehen sowie einige Einblicke in die im Spiel angebotenen Festlichkeiten.