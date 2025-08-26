World of Tanks: Heat möchte ein "jüngeres Publikum" ansprechen und solche, die "eher aus dem FPS-Bereich kommen"

Im Rahmen von Gamescom Opening Night Live hielt Wargaming viele Überraschungen für die Fans bereit. Der Entwickler hat nicht nur das Update 2.0 für World of Tanks enthüllt, das den PC-Titel erheblich überarbeiten und verbessern wird, sondern auch ein brandneues Spiel enthüllt, das zwar in die World of Tanks -Franchise passt, aber im tatsächlichen Gameplay ein bisschen anders ist.

Bekannt als World of Tanks: Heat, ist dies eine Arcade-Version von World of Tanks, ein Projekt, das schneller spielt, weniger verheerend für diejenigen ist, die Fehler machen, und eine weitaus flachere Lernkurve und Einarbeitung hat, da es sich auf heldenbasierte Kriegsführung und weniger auf einen immensen Fortschrittsgrind konzentriert. Unnötig zu erwähnen, dass für diejenigen, die World of Tanks etwas überheblich fanden, Heat der natürliche nächste Schritt ist und ideal für die Spielerdemografie ist, die von intensiven Ego-Shootern kommt.

Als wir über die Idee hinter World of Tanks: Heat sprachen, erzählte uns Community Head of Community Luke Nicholls während eines Interviews auf der Gamescom.

"Ich denke, wir versuchen, damit ein etwas anderes Publikum anzusprechen, oder? World of Tanks ist und bleibt natürlich ein großer Fokus für uns und wir freuen uns sehr auf die nächsten 15 Jahre. Aber, um ein etwas jüngeres Publikum anzusprechen, Leute, die zum Beispiel eher einen FPS-Hintergrund haben, dachten wir, wir würden etwas machen, das ein bisschen anders und ein bisschen dynamischer ist, schnelllebig und vielleicht zugänglich und vertraut für Leute, die aus dieser Art von Hintergrund kommen. Und wir glauben, dass es wirklich gut laufen wird."

Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr über das Spiel zu erfahren, das derzeit kein Veröffentlichungsdatum hat.