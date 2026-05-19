World of Tanks: Heat erscheint nächste Woche auf PC, PS5 und Xbox Series X/S

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Wargaming hat entschieden, dass die Zeit gekommen ist, World of Tanks: Heat endlich in die Hände seiner Fans zu geben. Nachdem der Entwickler immer mehr Informationen über das Spiel geteilt hat, hat er nun bestätigt, dass die actionorientiertere Version seiner Panzerkriegsformel bereits nächste Woche auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Ja, das Startdatum steht unmittelbar bevor, das Debüt ist für den 26. Mai geplant. Wenn das Spiel erscheint, wird es plattformübergreifendes Spielen und Cross-Progression unterstützen, was bedeutet, dass du zwischen den verschiedenen Versionen des Spiels springen und problemlos weiterspielen kannst.

Dieses Veröffentlichungsdatum wurde von einem neuen Trailer begleitet, den Sie unten sehen können, und was das Debüt des Titels den Fans bieten wird, so wird uns gesagt, dass es acht Agenten geben wird, verteilt auf drei definierte Rollen, dazu 15 Fahrzeuge, acht Karten zum Spielen und vier PvP-Modi zum Genießen (Hardpoint, Kontrolle, Tötung bestätigt und Eroberung).