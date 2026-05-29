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Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden; Ich finde Spiele wie World of Tanks: Heat ziemlich herausfordernd. Es ist nicht so, dass diese Spiele eine komplexe Auswahl an Mechaniken oder ein Gameplay-Design bieten, das etwas polarisierend ist, sondern einfach ein weiteres Beispiel für ein Live-Service-Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Karten schon dagegen gestapelt sind. Dieses Verständnis beruht nicht nur darauf, dass es ein Live-Service-Spiel in einem Segment ist, das härter ist als je zuvor (frag einfach Highguard, Spellcasters: Chronicles, sogar Destiny 2 bis zu einem gewissen Grad, allein für dieses Jahr), sondern auch, wenn man das begrenzte aktuelle Inhaltsangebot berücksichtigt und dass es sich um ein Wargaming-Projekt handelt. Nochmals, ohne mit dem Finger zu zeigen, aber Wargaming hat in letzter Zeit alle möglichen Live-Service-Aktionen ausprobiert, und viele bleiben nicht lange dabei, wobei Steel Hunters das jüngste Opfer sind...

Tatsächlich ist Steel Hunters ein faszinierendes Spiel, das man mit dieser neuesten Idee namens World of Tanks: Heat vergleichen kann, da Steel Hunters einen einzigartigen Aufhänger bot, indem es hoch aufragende Mechs mit intensiver Online-Multiplayer-Action kombinierte. Ob diese Verbindung mit großem Erfolg funktioniert hat, ist ein weiterer Diskussionspunkt, aber das Wichtigste ist, dass Steel Hunters im Grunde ein einzigartiges Videospiel war. World of Tanks: Heat passt nicht ganz in dasselbe Muster.

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Im Grunde haben wir mit diesem Spiel eine schnellere und weniger anspruchsvolle Version der World of Tanks-Formel. Die Kernmechanik und das Konzept des Einsatzes gepanzerter Fahrzeuge im Mehrspielerkampf sind erhalten geblieben, aber jetzt weniger starr und strategisch und mehr darauf ausgerichtet, den Spielern den Einstieg in die Action zu ermöglichen, um chaotisches Gemetzel zu erzeugen, das sich eher wie ein Arena-Shooter anfühlt. Ein sehr rudimentärer Vergleich könnte sein, wenn World of Tanks sich mehr wie das taktische Counter-Strike spielt, World of Tanks: Heat Call of Duty.

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Aber abgesehen von einer Anpassung des Tempos und einer Änderung der angebotenen Spielmodi sprechen wir im Kern immer noch von einem Mehrspielermodus, bei dem die Spieler Panzer fahren, aufeinander schießen und nach und nach Lebensbalken reduzieren, um Gegner zu besiegen und Matches zu gewinnen. Der Unterschied ist, dass es weniger darauf angewiesen ist, den perfekten Schuss zu landen und Panzerungsdicke, Panzerungsneigung, Runddurchschlagswerte, Tarnung und Versteckung des Fahrzeugs zu überwinden und Ressourcen zu sparen, um das gesamte Spiel durchzuhalten. Alle Schlüsselelemente, die die World of Tanks-Spieler inzwischen so vertraut kennen, wurden zugunsten eines arcade-ähnlichen Gameplays gestrichen, bei dem man über eine Karte saust und run-and-gun – völlig ohne die Sorge, zerstört zu werden, da man weiß, dass man einfach wieder spawnt.

Auf dem Papier kann ich verstehen, warum Wargaming dieses Spiel machen wollte, und ich verstehe das auch, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob es dafür einen Platz gibt. Core World of Tanks-Fans werden das strategischere und komplexere Gameplay des Originals weiterhin fesselnder finden, ähnlich wie sie sich weiterhin besser mit dem kreativen Fokus dieses traditionellen Erlebnisses verbinden werden, bei dem die Prämisse stetig, aber lohnend ist und jeder Nischenwinkel jeder Karte und jedes Kampfszenarios lernt. Ebenso werden neue Spieler, die mit World of Tanks weniger vertraut sind, wahrscheinlich feststellen, dass Heat für sie immer noch zu langsam und träge ist. Das ist kein reaktionsschneller und schneller Shooter, die Art von Erlebnis, die Marathon- und ARC Raiders-Spieler in letzter Zeit genießen – es ist immer noch sehr typisch World of Tanks, nur etwa 30 % schneller. Wie du siehst, habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel grundsätzlich eine gewisse Identitätskrise hat.

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Der Trumpf wäre, dass das Gameplay einfach zu ausgereift und unterhaltsam ist, sodass die Identitätsprobleme vergessen werden, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass das so ist. Es funktioniert, und ich werde das Erlebnis nicht für das, was es grundsätzlich tut, kritisieren, aber gleichzeitig sprechen wir hier nicht von einer World-of-Tanks-Variante, die dich umhauen wird. Das ist akzeptabel und das ist in Ordnung, aber Live-Service-Spiele müssen ein Publikum anziehen und es dann monatelang, ja sogar jahrelang fesseln, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Heat die Spieler von World of Tanks wegreißt oder überhaupt eine breite neue Spielerschaft gewinnt, die so offensichtlich mit diesem Erlebnis assoziiert wird, aber nicht mit dem Original. Es gibt einfach zu viele Überschneidungen, und viele der Bereiche, in denen dieses Spiel die Formel verändert, stechen einfach als Rückschritte hervor.

Was ich damit meine, ist, dass der breite und lange Fortschritt des Originalspiels verschwunden ist. Es gibt eigentlich keine Richtung, man bekommt einfach mächtige Stockfahrzeuge und nutzt sie im Kampf, um sie allmählich aufzuleveln, um verbesserte Komponenten zu erhalten. Man kombiniert das mit 'Agenten', heldenähnlichen Charakteren, die einzigartige Fähigkeiten mitbringen und in definierte Klassen passen, und das Endergebnis ist eine bizarre Mischung aus Designentscheidungen, bei der man nie genau sagen kann, ob Heat ein heldenhaftes Shooter-ähnliches oder ein World-of-Tanks-leichtes Projekt sein will. Meiner Erfahrung nach gibt es wenig Grund, definierte Klassen und Agenten zu haben, und wenn überhaupt, ist es einfach kontraintuitiv, dass die verschiedenen Panzeroptionen an bestimmte Charaktere gebunden sind, was bedeutet, wenn man einen bestimmten Panzer mag, muss man einen bestimmten Agenten verwenden, und umgekehrt, wenn man die Fähigkeiten eines bestimmten Agenten mag, muss man die definierten Fahrzeugoptionen dieses Charakters verwenden. Es wirkt einfach unnötig steif, und man fragt sich, ob die traditionellen Fahrzeugkategorien von World of Tanks schwer, mittler, leicht, Panzerjäger, Artillerie in der Praxis besser wären, bei denen man den gewünschten Panzer auswählen und ihn dann mit einem bevorzugten Agenten kombinieren kann, um dem Spiel wirklich seinen eigenen Stempel zu geben.

Ach ja, und nicht zu vergessen, wie die Agents einfach vergessenswert sind und keinen Eindruck hinterlassen – ein Problem, mit dem in letzter Zeit unzählige Helden-Shooter-ähnliche Spiele konfrontiert waren. Es scheint das Verständnis zu geben, dass wir ein Gesicht und einen Namen bekommen und uns dann einfach in eine Figur verlieben können, die keine Lore, Hintergrundgeschichte, Motivation oder gar nichts hat. Diese Charaktere sind größtenteils einfach Namen auf einem Blatt Papier, und das bringt mir nichts.

Positiv ist, dass Wargaming mit der neuen Engine, auf der World of Tanks: Heat läuft, fantastische Arbeit geleistet hat. Es sieht bemerkenswert aus, spielt sich wie ein Traum, bietet eine atemberaubende Atmosphäre und heftige, intensive Kämpfe, und typischerweise ist dies eine Engine, die hervorragend genutzt werden könnte, wenn der Entwickler das ursprüngliche World of Tanks-Erlebnis darauf zum Laufen bringen könnte. Es gibt Abstürze, die behoben werden müssen, aber ansonsten ist diese Engine ein Highlight, und trotz all ihrer Schwächen, wie sie Live-Service-Spiele ohne großen Plan für die Zukunft produziert, macht Wargaming durchaus gut durchdachten Projekte, und Heat ist nur das neueste Beispiel dafür.

Allerdings müssen wir auf diesem letzten Punkt weiter aufbauen. World of Tanks: Heat ist ein Free-to-Play-Spiel, daher ist Wargaming eigentlich nicht verpflichtet, eine Menge Inhalte anzubieten, da keine finanzielle Eintrittsgebühr anfällt, wenn man so will. Dennoch sind acht vergessenswerte Agents, 15 starr implementierte Panzer, vier vertraute und sichere Spielmodi sowie acht eher anonyme Karten nicht genug Inhalt, um ein Spiel zu starten – besonders, wenn man möchte, dass Spieler hereinkommen und langfristig bleiben. Die Fans geben dem Spiel ein paar Stunden, verbrauchen es größtenteils und machen weiter, und auch wenn das gnadenlos klingt, ist es die Wahrheit, der viele Live-Service-Projekte offenbar nicht angehen wollen. Der Fokus liegt bereits klar auf Battle Passes, Premium-Währungen, gekauften Kosmetika und allerlei anderen bedeutungslosen Kleinigkeiten. Für mich ist es ziemlich mutig, diese Elemente am ersten Tag so präsent zu machen, wenn auch eine so begrenzte Auswahl an Inhalten vorhanden ist.

Jedenfalls schließen wir uns wieder zum Steel Hunters-Debakel, denn nachdem wir sowohl das inzwischen eingestellte Spiel als auch das nächste Live-Service-Projekt von Wargaming gespielt haben, ist klar, dass das erstere Projekt ein einzigartigeres Thema hatte. Auch hier funktioniert World of Tanks: Heat grundsätzlich gut, hinterlässt aber kaum Eindruck, hat derzeit nur eine begrenzte Auswahl an Inhalten und wird von den typischen Live-Service-Designentscheidungen belastet, die diesen Teil der Spielebranche zum ermüdendsten und unhaltbarsten von allen gemacht haben. Aber hey, es ist Free-to-Play, also probier es aus und schau, was du am Ende des Tages davon hältst.