World of Tanks: Halloween-Panzer rollen durch Mirny

In World of Tanks rollt nun ebenfalls das Halloween-Event aus. Vom 28. Oktober bis zum 11. November dürfen bis zu fünf Spieler einen (bewaffneten) Forschungstrupp bilden und die mysteriösen Vorkommnisse der russischen Stadt Mirny untersuchen. Das Silent-Hill-Crossover aus dem vergangenen Jahr wird in diesem Jahr in veränderter Form zurückkehren und virtuelle Panzerfahrer gegen KI-Gegner in den Kampf schicken.

In "Operation: Hoffnung" gibt es einige Änderungen am Spielprinzip, denn in diesem Jahr werdet ihr dem gefährlichen Monsterpanzer nur auf der mittleren und höchsten Schwierigkeitsstufe begegnen. Dieser Gegner, der ehemals "Der Unsterbliche" genannt wurde, muss diesmal zerschrottet werden und warum das plötzlich möglich ist, erklären acht Sammelgegenstände, die auf der Karte verstreut sind. Wer sich die Mühe macht und alle Informationen sammelt (und diese auch entschlüsselt), kassiert einen digitalen Panzer als Prämie.