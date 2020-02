World of Tanks feiert sechsjähriges Bestehen auf der Konsole mit Meilenstein

World of Tanks: Mercenaries ist der Name der Konsolenversion von World of Tanks, dem beliebten Panzer-MMO-Shooter von Wargaming.net. Die erste Iteration des Spiels landete 2010 auf dem PC und zog sich vier Jahre später auf die Konsolen. Es ist das sechsjährige Jubiläum, das uns diese Woche wieder auf den Titel aufmerksam gemacht hat, denn das Studio feiert das Ereignis. Der Geburtstag wird von der erfreulichen Meldung begleitet, dass eben diese Konsolenversion in den letzten Jahren mehr als 20 Millionen Spieler auf seine Server locken konnte. Respekt, und Gratulation.

