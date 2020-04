World of Tanks feiert 10-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen

Heute beginnen die Feierlichkeiten anlässlich des 10. Geburtstags von World of Tanks. Bis zum 18. Mai läuft der erste Akt, der viele Feierlichkeiten, darunter Missionen, Aktivitäten und Anpassungsgegenstände, für die Spieler bereithält. Bis August läuft die ganze Aktion, in der Spieler regelmäßig spezielle Jubiläumsmünzen erhalten, mit denen sie neue Gegenstände freischalten können. Eine der zurückkehrenden Funktionen ist der allgemeine Chat, der ab morgen für eine Woche lang in zufälligen Schlachten verfügbar sein wird. Bleibt trotzdem nett miteinander und feiert zusammen.

