World of Tanks ' Die nächste Zusammenarbeit konzentriert sich auf eine der größten TV-Shows... vor fünf Jahren

Es gab eine ganze Reihe verrückter Kollaborationen, die im Laufe der Jahre in World of Tanks und seinem Konsolen-Pendant Modern Armor Einzug gehalten haben. Jetzt, vor der üblichen Weihnachtszeit, in der Wargaming oft einen alternden Hollywood-Superstar für eine alberne Zusammenarbeit anheuert, schließt sich der Spieleentwickler jetzt einer Fernsehserie an, die seit ihrem Ende vor fast fünf Jahren nicht wirklich auf dem Höhepunkt der Popularität war.

Die Rede ist von Vikings. Die historische Dramaserie kommt zu World of Tanks und bringt ein thematisches Fahrzeug und eine Reihe von Kommandanten mit, die ebenfalls zum Einsatz kommen können. Dies alles wird Teil des sogenannten Battle Pass Special: Vikings sein, und was die angebotenen Goodies betrifft, können wir Folgendes erwarten:



Felice Premium-Panzer der Stufe IX



Kommandanten: Ragnar Lothbrok, Björn Eisenseite, Ivar der Knochenlose, Lagertha und Floki



Die Vikings Kollaboration beginnt morgen, am 7. November, und dauert zwei Wochen.