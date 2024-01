World of Tanks bekommt ein Snatch-Crossover

HQ

Die Charaktere von Snatch sind auf dem Weg zu World of Tanks, in einem Crossover, von dem wir ziemlich sicher sind, dass niemand es hätte kommen sehen können. Die Spieler werden sich während dieses Events auf eine klassische Krimi-Kapriole einlassen, die ihnen Zugang zu einer Reihe von Snatch-Inhalten verschafft.

Die Mission besteht darin, den einzigartigen Nomad-Panzer zu stehlen, der ein vom Film inspiriertes Äußeres hat. Außerdem erhalten die Spieler durch den Kauf des Battle Pass "Schnapp den Diamanten" Zugang zu 14 Tagen voller Herausforderungen, die fünf Kommandanten freischalten, die auf Franky Four-Fingers, Bullet-Tooth Tony, Tommy, Turkish und Boris the Blade basieren.

Außerdem erhalten sie einige Anpassungsgegenstände wie Embleme, Medaillen und natürlich gibt es am Ende den Hauptpreis, den Nomadenpanzer. Wenn du ein beständiger World of Tanks -Spieler bist und gerne in der Welt leben würdest, in der die Charaktere aus Snatch zu Panzerkommandanten statt zu Kriminellen wurden, könnte dies das Crossover deiner Träume sein.