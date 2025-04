World of John Wick wird um einen Animationsfilm und ein lang geplantes Caine-Spin-off erweitert

Gestern spät haben wir euch über die Bestätigung einesJohn Wick fünften Films mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und Regisseur Chad Stahelski berichtet. Es stellte sich heraus, dass dies nicht alle John Wick Neuigkeiten waren, die Lionsgate während seines CinemaCon-Slots mitteilen musste, als der Produktionsriese ein weiteres Projekt ankündigte und Pläne für ein drittes bestätigte.

Laut Variety wird das lang erwartete Spin-off, das auf Donnie Yens blindem Attentäter Caine basiert, offiziell fortgesetzt und als zweites Spin-off nach Ana de Armas' Ballerina im Juni dieses Jahres dienen. Uns wurde gesagt, dass Yen bei diesem Film Regie führen und ausführen wird und dass die Produktion bereits später in diesem Jahr in Hongkong beginnen wird, was vielleicht bedeutet, dass er der nächste große Live-World of John Wick Action-Film zwischen Ballerina und John Wick: Chapter 5 sein könnte.

Ansonsten wurde auch ein animiertes Prequel versprochen. Es wird angemerkt, dass dies für ein reiferes Publikum sein wird und dass Reeves dem Streifen seine Stimme für die Rolle des berühmten Baba Yaga leihen wird. Es wird gesagt, dass es die Aufgabe von Wick untersucht, die Impossible Task zu vollenden, eine einzige Nacht, in der er alle seine Rivalen töten musste, um sich aus den Fängen der High Table zu befreien, was vor John Wick 1 geschah.

Im Wesentlichen hat Lionsgate eine Absichtserklärung unterzeichnet, um John Wick auf absehbare Zeit zu seinem führenden Action-Blockbuster-Franchise zu machen.