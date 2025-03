World of Goo 2 erscheint diesen Frühling auf Steam

HQ

Die Kreativität und die Physik sind zurück, um uns dazu zu bringen, unser Gehirn bis zum Äußersten zu strapazieren. World of Goo 2 , entwickelt vom 2D Boy Studio und Publisher Tomorrow Corporation, wird diesen Frühling auf Steam mit überarbeiteten Mechaniken, einer neuen Geschichte und einem originellen Soundtrack erscheinen.

Wir konnten auf der Steam-Seite des Titels sehen, dass er neue Eigenschaften enthalten wird, um ihm mehr Tiefe zu verleihen. Es wurde an der Physik des Fluids gearbeitet, um die Strategie zum Schlüssel für die Formung von Konstruktionen zu machen. In diesem Fall das Errichten von Türmen und das Bauen von Brücken, sogar das Antreiben von Luftschiffen. Darüber hinaus wird es verschiedene Arten von Flüssigkeiten geben, jede mit unterschiedlichen Eigenschaften, um ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten zu bieten. Sie können unseren Testbericht lesen, um einen ausführlicheren Blick auf den Titel zu werfen.

Nach dem Erfolg der Nintendo Switch-Veröffentlichung im letzten Jahr wollten sie den wachsenden PC-Markt nutzen, um mehr Spieler anzuziehen. Sie haben enthüllt, dass es Steam-exklusive Errungenschaften enthalten wird und es wird noch mehr kommen, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten, damit Sie nicht verpassen, was der Goo bringen wird.