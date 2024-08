World of Goo 2

HQ

Schuld daran ist die Sommerhitze. Ich bin mir nicht sicher, warum ich von der engen Tradition der "typischen" Action-/Rennspiel-Rezensionen, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, einfach Zeit mit anderen Arten von Spielen aus anderen Genres verbracht habe. Aber so war es nun mal, und obwohl ich Anfang des Jahres widerwillig Abenteuer-, Puzzlespiel- und Point-and-Click-Rezensionen abgegeben habe, habe ich jetzt das Gefühl, dass es mir nur gut getan hat, mich zu verzweigen.

Bei der Switch ist die Bildwiederholrate instabil und es fällt auf, dass Nintendos alte Hardware nicht ganz mithalten kann.

Es fühlt sich fast schon bizarr an, dass es fast 16 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal World of Goo gespielt habe, und das war auf der Nintendo Wii. Jetzt ist es wieder soweit, und es sind immer noch die gleichen Entwickler hinter der Fortsetzung, die fast das Gleiche ist, auf fast genau die gleiche Weise. Du musst verschiedene Arten von Rätseln lösen, indem du deinen eigenen Glibber verwendest, um verschiedene Arten von Strukturen und Gebäuden zu errichten. Dein schwarzer Glibber kann alle möglichen Bausteine bilden, die dir helfen, selbst die anspruchsvollsten physikbasierten Rätsel zu lösen, und das alles wird durch eine handgezeichnete, humorvolle und charmante Ästhetik vermittelt, die sich seit dem ersten Spiel nicht viel verändert hat.

Die Herausforderung ist hier im Grunde genauso einfach wie im Vorgänger, es ist nur der Weg dorthin, der von mir als Spieler verlangt, dass ich ein- oder zweimal über die anstehende Aufgabe nachdenke. Zu Beginn jedes Levels gibt es eine Reihe von "Goo Balls", die von einem Ort zum anderen bewegt werden müssen, und um dies zu erreichen, musst du DNA-ähnliche Leitern aus Glibber über eine Art von Glibber bauen, auf denen die anderen Arten reisen können. Es ist immer noch wie eine Mischung aus Worms, Lemmings und Rolando, und es macht immer noch Spaß.

Physikbasierte Rätsel machen Spaß, aber 2D Boy hätte dies natürlich mit dem Switch Pro Controller spielbar machen sollen.

Für ein physikbasiertes Puzzlespiel hat World of Goo 2 mehr Geschichte und Erzählung als die meisten anderen, und während das erste Spiel eine Art hinterhältige Satire auf unsere Konsumgesellschaft war (verpackt als schlampiges Cartoon-Kinderprogramm), legen die Entwickler hier im zweiten Spiel Wert darauf, sich über den aktuellen Woke-Trend lustig zu machen. Es wäre völlig in Ordnung, dieses Spiel als homophob oder vielleicht sogar rassistisch zu kritisieren, aber es ist genauso einfach, es als relativ milde Satire auf unsere Zeit zu sehen, und obwohl ich ohne die Geschichte selbst (und das Affengeschäft dazwischen) hätte leben können, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich über die oft politischen Witze aufrege.

Der schriftliche Dialog, der zwischen den Levels entsteht, ist von gesellschaftskritischer Satire durchtränkt.

Die größte Neuerung ist hier der "flüssige Schleim", der große Teile einiger der physikbasierten Rätsel ausmacht, etwas, das im technisch primitiveren Original nicht der Fall war. Ich mag diese Verbesserung, aber ich bezweifle, dass sie ausreicht, um das Ganze wie eine richtige Fortsetzung erscheinen zu lassen, auf die wir fast 16 Jahre gewartet haben. Hier gibt es ungenutztes Potenzial, es gibt einige Wiederholungen und obwohl Teile charmant sind, kann ich nicht wirklich sagen, dass ich mich nach ein paar Stunden World of Goo 2 besonders unterhalten fühle, als ob irgendetwas fühlt es sich ein bisschen alt an. Ich bin sicherlich kein großer Puzzle-Spieler, aber das bedeutet nicht, dass ich mich besonders unwohl dabei fühle, Bewertungen für diese Art von Spiel zu vergeben, und insgesamt fühlt sich World of Goo 2 in meiner Welt "okay" an. Nicht mehr und nicht weniger.

