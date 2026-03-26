World of Darkness wird mit dem Action-RPG Hunter: The Reckoning - Deathwish erweitert

Von knallharten kybernetischen Gesetzeshütern bis hin zu Vampiren und Werwölfen. Das ist der Sprung, den Entwickler Teyon in naher Zukunft machen wird, denn während der Xbox Partner Preview-Show wurden wir gerade mit Hunter: The Reckoning - Deathwish bekannt gemacht, einem Action-RPG, das in der ikonischen World of Darkness-Reihe spielt.

Beschrieben als ein Spiel, das keinerlei Bezug zu den gleichnamigen Actionspielen der frühen 2000er Jahre hat, wird uns erzählt, dass dieses Projekt erforscht, wie der Spieler von einer zweiten Welt erfährt, die von übernatürlichen Kreaturen bewohnt wird, und wie dies ihn auf einen Weg bringt, auf dem er seine Stärke beweisen und Jäger werden muss – in einer Welt, in der dich die meisten Dinge als Beute betrachten.

Im Sommer 2027 auf PC, Xbox Series X/S, Xbox auf PC und Xbox Cloud erklärt ein Xbox-Wire-Artikel, der dem Spiel gewidmet ist und in Form eines Interviews mit Spieldirektor Piotr Łatocha strukturiert ist, was das Team mit diesem Titel erreichen möchte.

"Wir wollten definitiv einen Ansatz wählen, der dem der ursprünglichen Blutlinien näherkommt. Es ist also dieselbe Welt, basierend auf der neuen 5. Edition von Hunter: The Reckoning. Das hat sich etwas geändert, weil in den alten [Editions] Charaktere gespielt werden, die mit speziellen Fähigkeiten "ausgestattet" sind. In der 5. Edition hingegen gibt es einige allgemeinere Personen, die gegen einen stärkeren Feind kämpfen müssen, also müssen sie sich in sogenannten Zellen gruppieren. In unserem Spiel gehörst du zu einer dieser Zellen."

Łatocha fügt hinzu: "Es ist ein First-Person-Spiel. Wir haben die RoboCop: Rogue City-Formel etwas erweitert, aber das ist ein langsameres Spiel mit etwas Ermittlung, einigen Romanzenoptionen, Gefährtenbindung, einer verzweigten Geschichte, sehr unterschiedlichen Nebenquests und sehr unterschiedlichen Ansätzen zur Problemlösung. Ich glaube, das ist der beste Weg, ein cooles RPG-Spiel anzugehen.

"Ich würde auch sagen, es ist ein halb-offenes Weltspiel, bei dem man die Hauptquestreihe hat und dann viele verschiedene Nebenquests, die man annehmen kann. Die Hauptquest folgt einem recht linearen Weg, hat aber natürlich einige Verzweigungen. Man kann auch die Bindung zu den Begleitern aufbauen, die man hat, und ihre persönlichen Geschichten beeinflussen, sodass sie am Ende des Spiels völlig andere Zustände haben können."

Interessierst du dich für Hunter: The Reckoning – Deathwish?