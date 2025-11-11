World Esports Championships 2025: Hier sind die 19 bestätigten Mobile Legends: Bang Bang Teams

HQ

Der E-Sport-Kalender 2025 neigt sich dem Ende zu, aber es sind noch eine Handvoll großer und spannender Turniere und Events geplant. Ein solches Beispiel ist die World Esports Championships 2025, die vom 1. bis 7. Dezember in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfinden wird. Eines der Spiele, die bei diesem Event vorgestellt werden, ist Mobile Legends: Bang Bang, und jetzt hat das International Esports Federation die 19 Nationen bekannt gegeben, die sich qualifiziert haben und bei der Veranstaltung vertreten sein werden.

Alle 19 Mobile Legends: Bang Bang Nationen bei der Esports World Championship 2025:



Ägypten



Südafrika



Dominikanische Republik



Peru



Kolumbien



Argentinien



Bolivien



Kasachstan



Mongolei



Nepal



Kambodscha



Indonesien



Myanmar



Iran



Turkei



Belarus



Rumänien



Usbekistan



Malaysien



Wer von diesen Teams wird deiner Meinung nach über die Distanz gehen und zum MLBB-Champion gekrönt werden?