World Darts Championship bekommt Traumfinale mit Littler und van Gerwen an der Spitze ihres Spiels

Alle Vorhersagen haben sich erfüllt und die PDC World Darts Championship 2025 wird ein Traumfinale zwischen zwei der renommiertesten Dartsspieler der Welt erleben: dem dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen und Luke Littler, dem "Wunderkind", das die Dartswelt im Sturm erobert hat.

Die Dart-Weltmeisterschaft (mit den meisten Teilnehmern aus dem Vereinigten Königreich oder den Niederlanden) begann Mitte Dezember und endet heute, am 3. Januar. Gestern, im Halbfinale, besiegte van Gerwen Chris Dobey, und Littler kümmerte sich auch um Stephen Bunting: Beide Spiele endeten 6:1.

Wenn man bedenkt, wie leicht sie die anderen Halbfinalisten besiegt haben, ist klar, dass van Gerwen und Littler derzeit die Könige in diesem Sport sind. Aber wer wird gewinnen? Der Niederländer Michael van Gerwen, 35, hat die PDC Weltmeisterschaft dreimal gewonnen, 2014, 2017 und 2019.

Littler, halb so alt wie er, hat es noch nicht gewonnen... aber letztes Jahr war er sehr nah dran und verlor es gegen Luke Humphries. "Michael war in zahlreichen Finals; Das ist erst mein zweites, aber ich weiß, was ich letztes Jahr falsch gemacht habe, und ich bin sicher, dass ich es wieder gut machen werde", sagte er.

Das Finale der Darts Weltmeisterschaft findet heute Abend, Freitag, den 3. Januar, um 19:30 Uhr GMT (20:30 Uhr MEZ) statt.