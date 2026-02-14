World Curling mischt sich in das Drama ein, nachdem Schweden Kanada des Betrugs bei den Olympischen Winterspielen beschuldigt hat

HQ

World Curling hat eine Stellungnahme zu einer der hitzigsten Kontroversen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina veröffentlicht, in der Schweden Kanada des Betrugs bei einem Herren-Curlingspiel beschuldigte. Es begann am Freitag während eines Vorrundenspiels, das mit 8:6 endete und Kanada gewann.

Spieler und Mitglieder der schwedischen Mannschaft beschwerten sich, dass kanadische Curler beim Wurf den Stein berührten – ein Moment, in dem die Curler loslassen müssten. Die Spannung erreichte einen Punkt, an dem der Kanadier Marc Kennedy und der Schwede Oskar Eriksson heftig stritten, wobei der Kanadier nach Erikssons Anschuldigungen "Verpiss dich" sagte.

Der Weltverband für Curling veröffentlichte am Samstag eine Stellungnahme, in der er die Einschränkungen des Schiedsrichters erklärte: "Spielschiedsrichter befinden sich am Ende jedes Blattes und können physisch nicht jede Wurfverstöße sehen (...) Es ist nicht möglich, dass World Curling Spielschiedsrichter so positioniert, dass sie bei jedem Steinwurf alle Schweinelinien beobachten", wobei er hinzufügte, dass im Spiel keine Verstöße verzeichnet wurden.

World Curling erinnert außerdem daran, dass es nicht möglich sein wird, das Spiel zu verändern, und reagiert auf Anfragen von Medien, die ein Video teilen, das das Betrügen durch Kennedy und den Stein beweisen würde. "World Curling verwendet derzeit keine Videowiederholung, um Spielentscheidungen erneut zu schiedsrichtern. Entscheidungen während eines Spiels sind endgültig."

Ab der Samstagnachmittagssitzung werden jedoch zwei Schiedsrichter zwischen allen vier Blättern wechseln und die Lieferungen beobachten. Unterdessen erhielt Kennedy eine mündliche Verwarnung wegen seiner Sprache, obwohl dem Kanadier keine zusätzlichen Sanktionen verhängt werden, falls er sich nicht weiter unangemessen benimmt.