World Curling macht die Änderung der Schiedsrichter nach Gesprächen mit den Nationalen Olympischen Komitees rückgängig

World Curling hat sich von der Entscheidung zurückgezogen, die Schiedsrichterpflicht während der Olympischen Winterspiele zu verschärfen. Einen Tag nach der Veröffentlichung einer Erklärung nach dem hitzigen Kanada-gegen-Schweden-Match, in der Schweden Kanada des Betrugs beschuldigte und ankündigte, zwei offizielle Überwachungslieferungen zu machen, veröffentlichten sie am Sonntagnachmittag eine weitere Erklärung, die diese Entscheidung rückgängig machte.

"Nach einem Treffen mit Vertretern der teilnehmenden Nationalen Olympischen Komitees wurde ein Update im Steinüberwachungsprotokoll bestätigt, beginnend mit der Abendsitzung am Sonntag, den 15. Februar. Diese Änderung des Protokolls bewirkt, dass die beiden Schiedsrichter, die zuvor aktiv die Athletenlieferungen überwachten, weiterhin auf dem Spielfeld verfügbar bleiben, nun aber nur noch auf Wunsch der teilnehmenden Teams die Athleten überwachen werden", sagte der Weltverband für Curling.

Das bedeutet, zur gleichen Schiedsrichtermethode wie vor der Kontroverse zurückzukehren. In der Zeit, weniger als einen Tag, in der World Curling zwei Schiedsrichter bei den Bällen setzte, wurden zwei Curlerinnen, Rachel Homan vom kanadischen Frauenteam und Bobby Lammie vom britischen Herrenteam, wegen angeblicher Verstöße Steine entfernt, was eine neue Kontroverse auslöste, da die Curler erklärten, sie hätten keine Verstöße begangen.