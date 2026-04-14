World Aquatics erkennt Russland und Belarus an und erlaubt Flaggen, Uniformen und Hymnen, die Ukraine verurteilt die Entscheidung

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World Aquatics, der Dachverband aller Wassersportarten einschließlich Schwimmen, Tauchen, künstlerischem Schwimmen und Wasserball, hat das Verbot für russische und belarussische Athleten aufgehoben, das seit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 gilt.

Die Athleten dürfen ihre Länder vertreten, ihre offiziellen Uniformen und Flaggen tragen oder ihre Nationalhymnen hören, nachdem sie mindestens vier aufeinanderfolgende Anti-Doping-Kontrollen bestanden und Hintergrundüberprüfungen abgeschlossen haben; und Russland und Belarus würden wieder volle Mitgliedschaftsrechte erhalten und bei offiziellen Meisterschaften vertreten sein, darunter die bevorstehenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 in Budapest.

Ihr Präsident, Husain Al Musallam, sagte, dass World Aquatics zusammen mit der AQIU (Aquatics Integrity Unit) in den vergangenen drei Jahren daran gearbeitet habe, "sicherzustellen, dass Konflikte außerhalb der Sportveranstaltungsorte gehalten werden können". "Wir sind entschlossen sicherzustellen, dass Becken und offenes Wasser Orte bleiben, an denen Athleten aller Nationen in friedlichen Wettkämpfen zusammenkommen können."

Wie bei anderen Wettbewerben, einschließlich der Olympischen Spiele, durften russische und belarussische Athleten als neutrale Athleten teilnehmen, doch dieser Schritt setzt die Lage wieder auf den Stand vor der Invasion der Ukraine vor vier Jahren, was Proteste der ukrainischen Regierung und des Schwimmverbands ausgelöst hat. "Diese Entscheidung entwertet das Andenken an mehr als 650 ukrainische Athleten, die nie wieder antreten werden, gerade wegen der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation", sagte Jugend- und Sportminister Matvii Bidnyi.