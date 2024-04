Wordle steht vor einem Wortmangel

HQ

Wenn Sie immer noch einer von vielen sind, die sich täglich bei Wordle anmelden, um das kleine Fünf-Buchstaben-Rätsel zu lösen, fragen Sie sich vielleicht, ob dem Besitzer The New York Times jemals die Wörter ausgehen werden. Das ist eigentlich eine komplizierte Frage, denn obwohl es in der englischen Sprache über Tausende und Abertausende von Wörtern mit fünf Buchstaben gibt, werden nicht alle verwendet, weil sie unter anderem beleidigend sind oder eine veraltete Rechtschreibung verwenden. Der Punkt ist, dass es derzeit nur etwa 2.300 Wörter in der Datenbank von Wordle gibt, und die NYT weiß, dass sie an einen Punkt kommt, an dem ihr die brauchbaren Wörter ausgehen werden, und hat begonnen, sich auf die nächste Ära des Spiels vorzubereiten.

Während einer Fragerunde mit der Wordle-Redakteurin der NYT, Tracy Bennett (danke, Eurogamer), wurde enthüllt, dass es Ideen gibt, das Spiel fortzusetzen und seine Zukunft zu sichern, einschließlich der möglichen Wiederverwendung früherer Wörter oder sogar der Zulassung von Pluralen oder Begriffen aus der Vergangenheitsform.

Bennett erklärte: "Eine Möglichkeit ist, dass wir alte Wörter irgendwann recyceln könnten, zum Beispiel, wenn wir uns dem Ende nähern. Wir könnten alles wieder in den Topf werfen und mischen. Eine andere Sache, die wir tun könnten, ist, vielleicht den Plural zuzulassen. Wäre das nicht interessant? oder Vergangenheitsformen. Es gibt also einige Optionen."

Wenn Sie sich verpflichtet haben, Ihr tägliches Wordle für das nächste Jahrzehnt zu verwenden, ist The New York Times im Wesentlichen genau das Richtige für Sie.