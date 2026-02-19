Woody und Buzz kehren im ersten Toy Story 5 Trailer zurück

HQ

Es sind sieben lange Jahre vergangen, aber es ist endlich (fast) Zeit für Woody, Buzz Lightyear und die anderen Spielzeuge, auf die große Leinwand zurückzukehren. Pixar hat nun den allerersten offiziellen Trailer zu Toy Story 5 veröffentlicht, der überraschend zeitgemäß ist und eine sehr aktuelle Frage aufwirft. Ist das Zeitalter der Spielzeuge vorbei?

Diesmal liegt der Fokus auf Bonnie, deren Aufmerksamkeit von einer Tafel namens Lilypad gefesselt wird – die ihr Leben vollständig übernimmt. Woody und Buzz treffen sich wieder, um den Tag zu retten, während sie sich ihrer eigenen Bedeutung in einer sich verändernden Welt stellen.

Tom Hanks und Tim Allen kehren als Woody und Buzz zurück, zusammen mit Joan Cusack, Blake Clark und Tony Hale. Gleichzeitig werden neue Stimmen in die Serie eingeführt, wobei Greta Lee und Conan O'Brien zum Ensemble stoßen.

Die Erwartungen sind natürlich enorm, besonders da Toy Story 5 kurz auf Inside Out 2 folgt, der 2024 mit über 1,5 Milliarden Dollar Umsatz die Kinos dominierte. Wir werden sehen, wie gut Toy Story 5 abschneidet, wenn er am 19. Juni in den Kinos startet.

Freust du dich auf Toy Story 5 ?