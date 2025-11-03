Woody Harrelson schaltet True Detective return ab: "Keine Chance"

Während die folgenden Staffeln jeweils ihre eigenen einzigartigen Wendungen des Verbrechens boten, die sich mit einigen paranormalen Dingen vermischten, ist es fürTrue Detective die meisten Fans schwer zu behaupten, dass es eine bessere Staffel gab als die erste. Woody Harrelson und Matthew McConaughey waren zusammen Gold auf der Leinwand, und so waren die Leute verständlicherweise ziemlich begeistert von der Idee einer Rückkehr.

McConaughey schien offen für eine Idee, aber im Gespräch mit People schloss Harrelson die Tür ziemlich schnell. Harrelson antwortete direkt auf McConaugheys Aussage, wenn es ein Drehbuch gäbe, würde er es sich ansehen: "Matthew ist so lustig, aber um ehrlich zu sein, niemals. Keine Chance."

"Ich finde es toll, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Wenn überhaupt, würde eine weitere Staffel das meiner Meinung nach trüben", erklärte Harrelson. Er wird in Zukunft mit McConaughey an einem weiteren Projekt arbeiten, aber es ist eine halbstündige Komödie. Beide Schauspieler werden in der kommenden Apple TV-Serie "Brother from Another Mother" zu sehen sein, in der die Schauspieler zusammen auf McConaugheys Ranch leben.