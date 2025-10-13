Woody Allen zollt Diane Keaton Tribut

HQ

"Im Laufe der Zeit drehte ich Filme für ein Publikum, Diane Keaton. Ich habe nie eine einzige Rezension meiner Arbeit gelesen und mich nur darum gekümmert, was Keaton dazu zu sagen hatte." Dies sind die neuesten Worte von Woody Allen nach dem Tod von Diane Keaton.

In einem von The Free Press veröffentlichten Essay mit dem Titel Woody Allen Remembers Diane Keaton beschreibt Allen sie als "anders als alle anderen, die der Planet erlebt hat" und sagt, dass ihr "Gesicht und ihr Lachen jeden Raum erleuchteten, den sie betrat".

"Vor ein paar Tagen war die Welt ein Ort, an dem Diane Keaton vertreten war", schreibt Allen in dem am Montag veröffentlichten Essay. "Jetzt ist es eine Welt, die das nicht tut. Daher ist es eine trostlosere Welt. Trotzdem gibt es ihre Filme. Und ihr großes Lachen hallt immer noch in meinem Kopf wider."

Was hältst du von Woody Allens Hommage? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie die vollständige Würdigung natürlich unter folgendem Link lesen. Go!