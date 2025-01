Wonka wurde zum größten Film in Großbritannien im Jahr 2024 gekürt

HQ

Die offiziellen Daten sind veröffentlicht und er hat den größten Film des Vereinigten Königreichs im Jahr 2024 gekrönt, und er geht an... Trommelwirbel bitte... Ein Film, der 2023 debütierte! Das ist richtig, Wonka gilt als der größte Film des Jahres 2024, wobei er Dune: Part Two und Deadpool & Wolverine hinter sich lässt und an der Spitze der Gesamtcharts steht. Aber es hat nicht alle verschiedenen Kategorien angeführt.

Laut den offiziellen Charts wurde uns mitgeteilt, dass der obere Video des Jahres 2024 Wonka war, vor Dune: Part Two, Oppenheimer, Deadpool & Wolverine und Barbie, in dieser Reihenfolge.

Bei den Top Film des Jahres 2024 holten sich Deadpool & Wolverine stattdessen die Krone, gefolgt von Wonka und Dune: Part Two, Inside Out 2 und Oppenheimer in der Reihenfolge der Top Fünf.

Für das Diagramm All-Video Physical Sales führten Dune: Part Two die Liste an, vor Wonka, Oppenheimer, Deadpool & Wolverine und Aquaman and the Lost Kingdom in dieser Reihenfolge.

Wenn man sich das Diagramm Film Download ansieht, holten sich Deadpool & Wolverine die Krone und schlugen Wonka, Dune: Part Two, Inside Out 2 und Despicable Me 4, in dieser Reihenfolge.

Für das Diagramm Digital Film Rental kam Oppenheimer zuerst heraus und schlug Wonka, Dune: Part Two, Barbie und Anyone But You, in der jeweiligen Reihenfolge.

Obwohl Wonka nicht viele der jeweiligen Charts anführte, belegte es in allem, was es nicht gewann, den zweiten Platz, was zeigt, dass wir Briten ein bisschen Willy lieben... Wonka.