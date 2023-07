Wonka unter Beschuss, weil er Hugh Grant als Oompa Loompa gecastet hat

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass einer der auffälligsten Teile des kommenden Wonka-Films darin bestand, Hugh Grant als Oompa Loompa zu sehen. Aber während dieser Auftritt wahrscheinlich immer noch die Träume vieler verfolgt, hat sich ein Schauspieler mit Kleinwuchs über dieses Casting geäußert und darüber, wie es sich auf Personen auswirkt, die den Platz der Krankheit in der Branche einnehmen.

Im Gespräch mit der BBC hat George Coppen, bekannt für seine Rolle als Sweet Cupid in Netflix' School for Good and Evil und als einer der Nelwyns in Disney+'s Willow, erklärt, dass er das Gefühl hat, dass Schauspieler mit Kleinwuchs aus der Branche gedrängt werden.

"Viele Schauspieler [mit Kleinwuchs] haben das Gefühl, dass wir aus der Branche, die wir lieben, verdrängt werden. Viele Leute, mich eingeschlossen, argumentieren, dass Zwergen alltägliche Rollen in Dramen und Soaps angeboten werden sollten, aber wir bekommen diese Rollen nicht angeboten. Eine Tür wird geschlossen, aber sie haben vergessen, die nächste zu öffnen."

Coppen erwähnte, dass er zum ersten Mal anfing, über das Thema nachzudenken, nachdem er Peter Jacksons The Hobbit-Filme gesehen und die verschiedenen Personen gesehen hatte, die ausgewählt wurden, um Zwerge im Film zu spielen.