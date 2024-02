Wonka übersteigt weltweit 600 Millionen US-Dollar

HQ

Wonka ist seit letztem Dezember in den Kinos und macht immer noch große Fortschritte an den Kinokassen. Der musikalische Fantasy-Film hat inzwischen die Marke von 600 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten, was eine Leistung ist, die im Jahr 2023 nur sieben Filmen gelungen ist.

"Dieser Erfolg ist ein Beweis für die kreative Brillanz von Paul King, [Produzent] David Heyman, Timothée Chalamet und der engagierten Besetzung und Crew." Mike De Luca und Pamela Abdy, Co-Vorsitzende und CEOs der Warner Bros. Motion Picture Group, sagten in einer Erklärung. "Gemeinsam haben sie die zeitlose Magie von Roald Dahls ikonischen Charakteren auf eine Art und Weise zum Leben erweckt, wie nur sie es konnten, und sie haben sie zu einem sofortigen Klassiker für eine neue Generation gemacht. Unser herzlicher Dank gilt den Kinobesuchern auf der ganzen Welt, die 'Wonka ' auf so bemerkenswerte Weise angenommen haben."

Die einzigen anderen Filme, die es geschafft haben, im Jahr 2023 die 600-Millionen-Dollar-Marke zu überschreiten, sind Barbie, Oppenheimer, The Super Mario Bros. Movie, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fast X und Spider-Man: Across the Spider-Verse.

