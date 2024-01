Wonka überschreitet 500 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen

HQ

Timothee Chalamets Wonka ist weiterhin eine Kraft, mit der man an den weltweiten Kinokassen rechnen muss, da er nun den Meilenstein von 500 Millionen US-Dollar überschritten hat. Damit ist der Film nun der erfolgreichste Film des Franchise (inflationsbereinigt), da er die 475,8 Millionen US-Dollar des vorherigen Spitzenreiters Charlie und die Schokoladenfabrik übertroffen hat.

Der Film läuft nun seit fünf Wochen in den Kinos und hat in dieser Zeit 176,2 Millionen Dollar in den USA und 329,1 Millionen Dollar in allen anderen Ländern eingespielt. Dies hat leicht zu einer guten Rendite für das Budget des Films von 125 Millionen Dollar geführt.

"Es ist unglaublich bestätigend zu sehen, dass dieser Film einen so aufregenden Meilenstein erreicht hat." Mike De Luca und Pamela Abdy, die Co-Vorsitzenden und CEOs der Warner Bros. Motion Picture Group, sagten: "Wir sind unseren Partnern in der Ausstellung dankbar für ihre unerschütterliche Unterstützung und dem Publikum auf der ganzen Welt, das zu dieser Feier auf der großen Leinwand gekommen ist."

