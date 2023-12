Wonka kehrt vor Neujahr an die Spitze der US-Kinokassen zurück

HQ

Wonka ist wieder einmal an die Spitze der US-Kinokassen aufgestiegen, wobei es derzeit eine ruhige Zeit in Bezug auf neue Filmveröffentlichungen ist.

Der Film unter der Regie von Paul King spielte am Freitagabend weitere 8,6 Millionen Dollar ein, was einer Steigerung von 32 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Allein in den USA hat das Unternehmen inzwischen die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschritten und ist auf dem besten Weg, in naher Zukunft 300 Millionen US-Dollar einzuspielen.

Aquaman and the Lost Kingdom fiel im Vergleich zum Start in der letzten Woche um 51 % und belegte mit 6,5 Millionen US-Dollar den zweiten Platz in den Charts. Der Film hat inzwischen weltweit 145,3 Millionen US-Dollar eingespielt, was immer noch unter seinem Produktionsbudget von 205 Millionen US-Dollar liegt.

An dritter Stelle stehen Illumination und Universal's Migration, die im Vergleich zur Eröffnung in der letzten Woche einen Anstieg von 17 % verzeichnet haben. Der Film spielte 6,7 Millionen US-Dollar ein und ist kurz davor, sein Produktionsbudget von 72 Millionen US-Dollar zu übertreffen, wobei das Gesamteinspielergebnis jetzt bei 69 Millionen US-Dollar liegt.

Danke, Abwechslung.