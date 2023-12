Wonka feiert ein zuckersüßes US-Kinodebüt mit 14,4 Millionen US-Dollar

HQ

Wie viele vorhergesagt haben, ist Wonka in seiner Eröffnungswoche an die Spitze der US-Kinokassen geklettert. Die Entstehungsgeschichte von Willy Wonka spielte am Eröffnungstag 14,4 Millionen US-Dollar ein und wird am Wochenende voraussichtlich 35 Millionen US-Dollar einspielen. Damit beläuft sich die weltweite Gesamtsumme des Films auf 57,6 Millionen US-Dollar, da er eine Woche zuvor in anderen Ländern Premiere feierte.

Die Tribute von Panem: Die Ballade von Singvögeln und Schlangen läuft immer noch stark und will eine weitere Woche in Folge den zweiten Platz belegen. Es wird erwartet, dass es in der fünften Woche um 40% fallen wird, was das Gesamtbrutto bis zum Ende des Wochenendes auf 145 Mio. $ steigern sollte.

Der Spitzenreiter der letzten Woche, Hayao Miyazaki's The Boy and the Heron, ist auf den dritten Platz abgerutscht, wobei er an seinem zweiten Wochenende voraussichtlich 5,1 Millionen Dollar einspielen wird. Damit würde sich das Gesamteinspielergebnis des Animationsfilms auf 22 Millionen Dollar erhöhen.

Danke, Abwechslung.