Wonka eröffnet international 43 Millionen US-Dollar

HQ

Kürzlich berichteten wir über die Einspielergebnisse des Wochenendes, einschließlich der Dominanz von The Boy and the Heron. Aber wenn Sie dieses Stück lesen, fragen Sie sich vielleicht, warum Wonka weggelassen wurde. Nun, das liegt daran, dass es derzeit nur in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika erhältlich ist und die USA bis zum 15. Dezember im Trockenen lässt.

Auch wenn er noch keinen Zugang zu den Kinokassen hatte, die die USA zur Verfügung stellen, hat Wonka dennoch ein beeindruckendes Debüt hingelegt und an seinem Eröffnungswochenende 43,2 Millionen Dollar eingespielt. 11 Millionen US-Dollar davon kommen direkt aus Großbritannien.

Die Entstehungsgeschichte von Willy Wonka klingt vielleicht nicht wie ein Hit, aber der Film hat bei den Kritikern ziemlich gut abgeschnitten und es ist klar, dass die Leute Schlange stehen, um Timothée Chalamet als berühmten Chocolatier zu sehen. Mit einem Budget von rund 125 Millionen US-Dollar ist es noch ein weiter Weg, bis der Film als profitabel angesehen werden kann, aber wenn man bedenkt, dass er bisher nur in begrenztem Umfang veröffentlicht wurde, ist dies ein gutes Zeichen.