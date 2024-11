Wonka 2 bestätigt, dass sie in Arbeit sind

HQ

Die Geschichte des jungen Willy Wonka auf einem Abenteuer wurde für Warner zu einem großen Erfolg und spielte weltweit mehr als 650 Millionen Dollar in den Kinos ein. Es ist daher kaum verwunderlich, dass eine Fortsetzung auf dem Weg ist, was Paul King kürzlich während einer Premierenvorführung von Paddington in Peru bestätigte.

"Wir haben Wonka 2 vor uns. Wir haben etwa die Hälfte eines Zuges. Wir haben eine Geschichte, die uns gefällt, und wir wissen, wohin wir ihn führen wollen."

Damit können wir davon ausgehen, dass wir mehr von Timothée Chalamet in der Rolle sehen werden, und wahrscheinlich auch von Hugh Grant als Oompa Loompa.

Was hältst du von Wonka und freust du dich auf eine Fortsetzung?