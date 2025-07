Wonder Woman Das Drehbuch wird vom Drehbuchautor hinter dem kommenden Supergirl geschrieben

Wir haben kürzlich berichtet, dass DC-Filmchef James Gunn beschlossen hat, einen Wonder Woman Film im neu gestarteten DC-Universum zu beschleunigen, was bedeutet, dass wir noch etwas länger auf den nächsten Superman-Film warten müssen.

Nach einem Artikel in The Wrap über Ana Nogueira - Drehbuchautorin für die kommenden Supergirl und Teen Titans - wurde die Ehre zuteil, Wonder Woman zu schreiben, hat Gunn die Neuigkeiten nun auf Threads bestätigt. Der Film wird derzeit geschrieben, aber es ist noch unklar, wem die Ehre zuteil wird, Wonder Woman zu spielen, nachdem Gal Gadot die Rolle im Zusammenhang mit der Schließung des alten DC-Universums verlassen hat.