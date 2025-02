Wonder Woman Autor: "Das Spiel war wunderschön und weitläufig"

HQ

Seit Wonder Woman bei den Game Awards 2020 angekündigt wurde, haben wir nichts mehr davon gehört, und es wurde berichtet, dass die Arbeit mehr als einmal wieder aufgenommen wurde. Vermutlich hat es auch nicht geholfen, dass das gesamte DCU neu gestartet wurde, wobei Peter Safron und James Gunn sagten, dass sie wollen, dass die Spiele auch kanonisch sind.

Leider wurde es diese Woche zusammen mit dem Entwickler Monolith Productions geschlossen, so dass wir nie sehen werden, woran sie gearbeitet haben. Eine Person, die das Spiel gesehen hat, ist die Comic-Veteranin und Wonder Woman -Autorin Gail Simone, die auch als Beraterin während der Entwicklung des Spiels fungierte. Sie schreibt jetzt in den sozialen Medien, dass es ein sehr gut aussehender Titel war, der auch großartig war:

"Das Spiel war wunderschön und weitläufig. Es war wunderschön anzusehen. Ich werde aus einer Reihe von Gründen keine Details nennen, aber es wurden alle Anstrengungen unternommen, um dies nicht nur zu einem großartigen Spiel zu machen, sondern zu einem großartigen Wonder Woman Spiel. Ein Vorzeige-Epos."

Sie verteidigt sowohl die Entwickler als auch den Publisher Warner und erklärt, dass "jeder, mit dem ich von Monolith und WB zusammengearbeitet habe, sowohl enthusiastisch als auch unterstützend war". Simone stellt auch fest, dass das Spiel die Fans offenbar sehr glücklich gemacht hat:

"Wonder Woman hatten ein Dreamteam und sie haben alles gegeben. Sie haben dafür gesorgt, dass es WW- und DC-Geschichten zu jedem Aspekt des Spiels enthält. Es war ein Nervenkitzel und eine Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Manchmal kommt es vor, dass nach dem Herunterfahren von Spielen Lecks auftreten. Hoffen wir, dass dies eines davon ist, damit wir zumindest einen Blick auf das Abenteuer werfen können, das wir nie spielen werden.